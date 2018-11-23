«Формат сохранится»: большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря

В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Она станет 14-й встречей главы государства с журналистами в таком формате. Российский лидер ответит на актуальные вопросы, связанные как с внешней, так и с внутренней политикой страны. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что формат мероприятия не изменится. Впервые такая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года.

Стала известна дата проведения ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба Кремля, 14-е по счёту мероприятие состоится 20 декабря.

«20 декабря 2018 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента начинает приём заявок на участие в мероприятии», — говорится в сообщении.

Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, формат встречи не претерпит изменений.

«Пресс-конференция в декабре будет традиционной. Формат сохранится», — цитирует РИА Новости Пескова.

Между тем на данный момент неизвестно, где именно состоится очередная пресс-конференция, об этом будет объявлено дополнительно.

Напомним, ранее спикер Госдумы Владимир Володин сообщил о переносе последнего заседания нижней палаты в 2018 году с 20 декабря на 19 декабря из-за проведения большой пресс-конференции президента РФ.

«Когда происходят такие знаковые события в жизни страны, как правило, все политики — у телевизоров, поэтому мы понимаем, что депутаты будут разрываться между залом пленарных заседаний и телевизором», — пояснил Володин.

Пресс-конференция 2017 года

Последняя на данный момент пресс-конференция Владимира Путина состоялась 14 декабря 2017 года в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. На неё было аккредитовано рекордное число журналистов — 1640. Общение главы государства с представителями СМИ длилось 3 часа 41 минуту.

При этом президент России ответил на 55 вопросов, один из которых — касательно проблем развития рыбохозяйственного комплекса — был задан председателем совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаилом Зубом. Мужчина признался, что обманул организаторов мероприятия, представившись журналистом издания «Потребитель».

Отметим, что глава государства также ответил на два вопроса от корреспондента RT Ильи Петренко. Первый был посвящён отношениям Москвы и Вашингтона, а также личному диалогу между лидерами двух мировых держав.

Российский лидер сообщил, что они с президентом США Дональдом Трампом называют друг друга по именам, а также выразил надежду, что у главы Белого дома будет возможность наладить контакт с Российской Федерацией.

Второй вопрос затрагивал уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) против фермера из Курганской области Евгения Васильева, который купил на онлайн-платформе AliExpress GPS-трекер для отслеживания скота.

Президент пообещал разобраться в этом инциденте. В марте 2018 года дело было закрыто Следственным комитетом РФ в связи с отсутствием доказательств, свидетельствующих «о наличии у обвиняемого умысла, направленного на негласное получение информации». При этом следствие до последнего предлагало Васильеву частично признать вину.

«Я не стал этого делать, чтобы не было отметки о том, что я привлекался. Так посоветовал мой адвокат. Сказал, что дело они могут закрыть и без этого — по причине недоказанности вины. Так и произошло, чему я, конечно, рад. Эти несколько месяцев, пока шло следствие, были очень нервными для всей семьи», — сообщил фермер из Курганской области в разговоре с RT.

Отметим, что большая часть вопросов Путину на прошлогодней встрече была посвящена экономике, при этом российский президент также прокомментировал ситуации во внутренней политике, экологии и образовании. Кроме того, глава государства рассказал о геополитической повестке дня.

Факты и хронология

Традиция устраивать встречи с журналистами в подобном формате появилась в 2001 году, когда в Кремль поступило большое количество заявок от представителей средств массовой информации на интервью с Владимиром Путиным.

На первой пресс-конференции, состоявшейся 18 июля 2001 года, было аккредитовано более 500 журналистов из нескольких десятков стран мира, в том числе представители 70 телекомпаний. Та встреча является самой короткой по времени — её продолжительность составила 1 час 35 минут, а глава государства ответил на 22 вопроса.

Рекордной по времени общения главы государства с прессой является седьмая пресс-конференция, прошедшая 14 февраля 2008 года. На неё были аккредитованы 1364 журналиста, а сама встреча длилась 4 часа 40 минут.

На страницу галереи

К настоящему времени в общей сложности состоялось 13 встреч Владимира Путина с прессой в подобном формате. При этом в годы, когда действующий лидер занимал пост премьер-министра РФ (с мая 2008-го по май 2012 года) такие мероприятия не проводились.

Исключением стала единственная «большая пресс-конференция Дмитрия Медведева», которая была проведена 18 мая 2011 года в подмосковном Сколкове. Её длительность составила 2 часа 20 минут, в ходе общения с представителями СМИ действующий глава правительства ответил на 42 вопроса.