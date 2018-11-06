«Формат не позволяет полноценно встретиться»: Путин и Трамп проведут в Париже переговоры «на ногах»

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на торжественных мероприятиях в Париже, посвящённых столетию завершения Первой мировой войны, состоится «на ногах». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что организовать полноценные переговоры между лидерами невозможно из-за формата мероприятия. Ранее, 5 ноября, Трамп заявил, что его встречи с Путиным, «вероятно», не будет, при этом 23 октября он подчёркивал, что она, «скорее всего», состоится. По мнению экспертов, противоречащие друг другу заявления главы Белого дома объясняются стремлением не потерять поддержку антироссийского лобби в преддверии промежуточных выборов в Соединённых Штатах.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу в формате «на ногах» 11 ноября в Париже во время мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Дело в формате многостороннего мероприятия, которое посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны... Этот формат не позволяет полноценно встретиться двум президентам, поэтому решили, что они «на ногах» побеседуют и сами условятся, когда проведут обстоятельную встречу», — передаёт слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что решение о формате встречи не связано с разногласиями между лидерами или другими вопросами двусторонних отношений.

Ранее Трамп заявил, что, возможно, не встретится с российским президентом в Париже. «Я не уверен, что мы будем встречаться в Париже, вероятно, нет», — сказал он.

При этом хозяин Белого дома предположил, что проведёт переговоры с Путиным на полях саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

«Мы ещё ни о чём не договаривались (о встрече в Париже. — RT). Мы не знаем, будет ли это правильным местом. Я еду в Париж по другим причинам. Но мы встретимся на G-20 и, вероятно, у нас будет встреча после этого», — добавил он.

При этом ранее, 23 октября, американский президент говорил, что его встреча с Путиным в Париже, скорее всего, состоится.

«Я думаю, мы, вероятнее всего, встретимся. Она (встреча. — RT) ещё не подготовлена, но, скорее всего, состоится», — сказал он.

О возможной встрече Путина и Трампа на саммите G-20 в Аргентине ранее сообщал и помощник президента России Юрий Ушаков. «На «двадцатке» (встреча. — RT) будет продолжительная и обстоятельная, а в Париже — короткая», — сказал Ушаков 2 ноября.

«Навстречу антироссийскому лобби»

Трамп нередко меняет свою позицию и делает противоречащие одно другому заявления, напомнил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В беседе с RT он пояснил, что это можно объяснить стремлением американского президента не потерять поддержку антироссийского лобби внутри Соединённых Штатов.

«Трамп порой не стесняется менять своё мнение, свои решения, делать прямо противоположные заявления... Ему приходится идти навстречу антироссийскому лобби ради внутренней политики, с другой стороны, он нуждается в том, чтобы налаживать отношения с нашей страной или хотя поддерживать их на каком-то приемлемом уровне», — отметил эксперт.

При этом издание «Коммерсантъ», ссылаясь на европейский дипломатический источник, утверждает, что встреча не состоялась по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

«Сербский сценарий»: как Запад оказывает давление на Белград в связи с косовским вопросом «Эммануэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они «не затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано», — сказал источник.

Напомним, что первая полноформатная встреча российского и американского президентов состоялась 16 июля в Хельсинки. Лидеры обсудили вопросы международной повестки, в частности ситуацию на Украине и в Сирии, проект «Северный поток — 2», а также обвинения в адрес России во «вмешательстве» в американские выборы. После переговоров Путин отмечал, что беседа была «жёсткой, но конструктивной».

Позже, во время визита советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву 23—24 октября, обсуждался вопрос о следующей встрече президентов России и США. В частности, Путин предложил устроить её в Париже. Болтон отметил, что Трампу «будет очень приятно» провести эту встречу.

«Несмотря на различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, тем не менее очень полезно нам встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны», — сказал советник президента США.

Противоречивые заявления американского президента о встрече с Путиным в Париже могут быть связаны с желанием не потерять поддержку избирателей во время проходящих в США 6 ноября промежуточных выборов в конгресс, считает политолог-американист Дмитрий Михеев.

«Запрещённые конвенциями снаряды»: СМИ сообщили об использовании коалицией во главе с США фосфорных боеприпасов в САР «Выборы будут своего рода референдумом о Трампе — весь вопрос состоит в том, получит ли он поддержку и сможет ли продолжать свою политику... Медийное событие, которым для Трампа является встреча с Путиным, несвоевременно, он может оказаться в очень уязвимой позиции. Поэтому эта перемена, видимо, объясняется очень нервозной ситуацией: сам Трамп не уверен в исходе выборов», — сказал эксперт в беседе с RT.

Напомним, что после июльского саммита между Путиным и Трампом в Хельсинки в западной прессе раскритиковали американского президента за «излишнюю мягкость».

Торжества в Париже

11 ноября в Париже состоятся мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. Накануне торжеств, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках франко-германской мемориальной церемонии прибудут в Компьенский лес, расположенный в 80 км от Парижа. Именно там было заключено Компьенское перемирие, завершившее боевые действия.

Кульминацией торжеств станет церемония у Триумфальной арки 11 ноября, на которую приглашены более 120 представителей стран и организаций, в том числе главы государств, участвующих в Первой мировой (в том числе Россия и США), руководители европейских организаций и ООН.

Лидеры отдадут почести погибшим в ходе войны у вечного огня на могиле Неизвестного солдата, расположенной под Триумфальной аркой. После церемоний, в Париже откроется Форум мира, в задачи которого входит работать над снижением международной напряжённости. Заседания будут проходить в выставочном центре Гранд-аль и парке Ла-Вилетт.

Макрон заявлял, что конференция должна стать «противоядием от разделяющего национализма и от больших страхов, которые могут заставить демократию сомневаться в себе».



Своё участие в мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой, подтвердил также и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«В этом месяце мы отмечаем столетие прекращения военных действий. Мы чтим канадцев, которые сражались и погибали в Первой мировой войне, и всех тех, кто носит униформу, служил и продолжает служить нашей стране», — говорится в заявлении Трюдо.

О том, что российская сторона будет представлена на этих мероприятиях, в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается торжеств, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны, то мы получили приглашение, мы обязательно будем там представлены», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также примет участие в торжествах, выразил желание встретиться с Путиным. Об этом заявил заместитель гендиректора Департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

«Ситуация с этим мероприятием сложна по времени, формат не могу назвать. Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно», — сказал он.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган также заявил, что он рассчитывает встретиться с российским и американским президентом на мероприятиях в Париже.