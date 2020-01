Формальная бомбежка. Иран ударил по базам США, чтобы сохранить лицо? • 141 • Аналитика Нанесенные Ираном удары по военным базам США в Ираке, судя по всему, не привели к каким-то масштабным разрушениям и человеческим жертвам. Это дает повод скептикам говорить о том, что в Тегеране специально планировали лишь формальные ответные действия на убийство генерала Касема Сулеймани.





Газета The Washington Post опубликовала мнение неназванного чиновника администрации США, который заявил о том, что власти Ирана тщательно изучили, куда и как бить, чтобы причинить лишь минимальный ущерб американцам и, в то же время, успокоить население страны иллюзией мести за смерть популярного генерала.







Американская сторона могла быть заранее осведомлена о тех объектах, по которым будет нанесен удар, чтобы успеть эвакуировать личный состав и ценную технику. Причем осведомить Вашингтон о готовящихся ударах могли сами иранские военные. Разумеется, не напрямую, а через иракских посредников – Тегеран сообщил о своих намерениях Багдаду, а уже иракская сторона передала ценную информацию американцам. В итоге Иран смог сохранить лицо, но и избежать жестких ответных действий со стороны Штатов.



Понятно, что если бы на американских военных базах реально бы погибли 80 американских военнослужащих, то реакция Пентагона была бы молниеносной. И американские ракеты, авиация ударили бы уже по территории самого Ирана. Но этого не произошло. Поэтому озвученная The Washington Post версия вполне имеет право на существование. Тем более, что ее озвучил и телеканал CNN, также сославшись на неназванные источники в американских дипломатических кругах.



В конце концов, при всей неординарности и значимости генерал-майор Сулеймани был лишь одним из многочисленных иранских военачальников. Ему уже нашли замену. И вряд ли самим иранцам была бы выгодна война из-за гибели этого человека. Ведь в войне не просто погибли бы сотни тысяч иранцев – и солдат, и мирных жителей.



Сам иранский режим в конечном итоге мог бы рухнуть под ударами Соединенных Штатов – как бы там ни было, но силы сторон все равно несопоставимы. Да, Иран продержался бы дольше Ливии или Ирака, но в какой-то момент все равно ситуация бы изменилась в пользу США.



То, что сейчас США готовы к переговорам с Ираном, означает, что в действительности Вашингтон не был заинтересован в начале глобального конфликта на Ближнем Востоке. Действия и США в плане убийства Сулеймани, и Ирана в плане нанесения ударов по военным базам в большей степени носили демонстративный характер. Причем не исключено, что ориентированы они были на внутреннюю аудиторию даже в большей степени, чем на внешнюю. Дональду Трампу хотелось показать Ирану готовность к жестким действиям, а иранскому руководству требовалось не менее круто ответить «Большому шайтану».



Не следует, правда, исключать и еще один важный фактор – борьбу политических сил и внутри американского, и внутри иранского руководства. Так, в США явно далеко не весь истеблишмент был доволен действиями Трампа. И от американского президента могли потребовать пойти на переговоры с Ираном.



Что касается иранской стороны, то там все сложнее. Иранская элита не состоит из сплошных «отмороженных» фанатиков. Очень многим иранским политикам вооруженный конфликт с США совершенно незачем, куда важнее договориться и установить относительно нейтральные отношения.



В то же время, и в США, и в Иране, безусловно, есть силы и заинтересованные в дальнейшей конфронтации, поэтому в обозримом будущем мы будем свидетелями не менее интересных событий. Пока одни политики будут пытаться нормализовать сложившуюся ситуацию, другие будут ее накручивать.



Илья Полонский





