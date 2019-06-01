«Форма технического дефолта»: сможет ли администрация Зеленского приблизить новый транш МВФ

Администрация Владимира Зеленского надеется на очередной транш от МВФ после досрочных парламентских выборов — средства необходимы властям для обслуживания внешнего госдолга. Ранее в Международном валютном фонде отметили, что диалог с Киевом может быть продолжен только после формирования на Украине полноценного правительства. Однако обновление кабмина тормозит Рада, оппозиционно настроенная по отношению к главе государства. Эксперты отмечают, что в том случае, если сторонники президента не получат большинство в парламенте нового созыва, судьба многих законопроектов окажется под вопросом, как и шансы Киева на получение нового кредита. Между тем источники RT в украинских политических кругах называют ситуацию в национальной экономике «катастрофической».

Команда президента Украины Владимира Зеленского приблизила возможное получение Киевом нового транша МВФ, назначив досрочные выборы в Раду не на осень, а на лето. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в эфире телепередачи «Право на власть».

По его мнению, получение кредитной помощи могло значительно затянуться, если бы выборы проходили в октябре, так как в этом случае формирование нового коалиционного правительства имело шанс продлиться до конца текущего года. Это, в свою очередь, грозило бы Украине полномасштабным финансовым кризисом, полагает Данилюк.

Напомним, миссия МВФ находилась в республике 21—29 мая. Её участники обсудили с украинской стороной перспективы национальной денежно-кредитной и налоговой политики. Однако продолжить дискуссию МВФ готов только после того, как в стране пройдут досрочные парламентские выборы и будет сформировано новое правительство.

Александр Данилюк

РИА Новости

Впрочем, переформатирование украинского кабмина сейчас идёт с большим трудом. Ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку главу МИД Павла Климкина, который написал соответствующее заявление ещё 17 мая. Аналитики отмечают, что пребывание Климкина на посту министра иностранных дел мешает текущей полноценной работе внешнеполитического ведомства: так, министр отказался сопровождать главу государства во время его первой зарубежной поездки, пояснив, что не видит в этом смысла.

Похожая ситуация сложилась и с главой правительства Владимиром Гройсманом — Рада проголосовала против его увольнения. Прошение премьера об отставке поддержали только 97 нардепов из необходимых 226.

Напомним, Владимир Зеленский призвал действующее правительство уйти в отставку 20 мая во время своей инаугурационной речи.

По мнению экспертов, промедление с формированием нового правительства действительно может привести к крайне негативным последствиям для украинской экономики.

Как отметил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, несмотря на то что сейчас Киев ещё способен обслуживать внешний долг, к концу года, когда в стране начнётся отопительный сезон или накопится негативная динамика в экономике, страна может погрузиться в глубокий кризис.

«В ближайшее время украинские политические структуры продолжат конфликтовать. На стабилизацию ситуации можно рассчитывать лишь тогда, когда будет сформирован новый, пропрезидентский парламент. Тогда политическая система не будет создавать риски для сотрудничества с международными организациями», — пояснил Бортник.

Аналогичной точки зрения придерживается профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.

«Чем острее будет противостояние в Киеве, тем тяжелее ему будет получить поддержку от международных инстанций, в частности от МВФ», — считает эксперт.

Тем временем источник RT в партии «Батькивщина» рассказал, что Рада следующего созыва и вовсе может не поддержать законопроекты МВФ.

«Против могут выступить даже депутаты партии «Слуга народа», если она будет связана с Коломойским. Олигарху многие требования фонда не нравятся. Если сотрудничество с МВФ будет расторгнуто, то от Киева отвернутся и другие кредиторы. В таком случае единственным вариантом для правительства останется возобновление работы с Россией. Но я не знаю, насколько сейчас этот шаг реален», — отметил собеседник RT.

«Cтране нечем платить»

При этом аналитики прогнозируют, что новое правительство Украины столкнётся с ещё более серьёзными трудностями, чем прежнее власти: начиная с прошлого года Украина обязана производить регулярные крупные выплаты по взятым ранее кредитам.

Так, в 2018 году подлежащая выплате сумма достигла $12 млрд, а за 2019-й Киеву на эти цели необходимо изыскать порядка $15,7 млрд — только в текущем месяце на обслуживание госдолга ушло около $2 млрд.

Как заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа» Сергей Лёвочкин, в этом году объёмы отчислений на обслуживание госдолга могут достичь 40% от госбюджета. Спасёт ситуацию только ускорение темпов экономического роста, считает нардеп.

Усугубляет положение то, что начиная с текущего года в структуре выплат вырастает доля внешнего долга, который нужно гасить в валюте. Без рефинансирования задолженности справиться с кредитным бременем Киев не сможет, прогнозируют эксперты. Сейчас Украина вынуждена брать новые кредиты, чтобы обслуживать взятые ранее займы.

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Для рефинансирования внутреннего долга Минфин регулярно выпускает облигации внутреннего займа, которые приобретают крупные банки. Но ситуация с внешним долгом более сложная — в этом случае используются либо транши МВФ, либо доходы от выпуска еврооблигаций. Однако накануне в украинском Минфине сообщили, что Киев не будет размещать еврооблигации до выборов.

«Министерство намерено больше внимания уделять внутреннему рынку — в ближайшее время он выпустит пятилетние гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. — RT). Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина — 50%», — цитируют украинские СМИ заявление финансового ведомства.

Кроме того, для обслуживания задолженности используются и золотовалютные резервы Украины. Как сообщил 30 мая глава украинского Нацбанка Яков Смолий, только в мае их объём сократился на $1,2 млрд (до $19,3 млрд).

Однако эксперты скептически оценивают использование этого источника для обслуживания внешнего долга. По словам Алексея Портанского, уменьшение золотовалютного резерва страны приводит обычно к снижению доверия внешних кредиторов.

Владимир Зеленский

РИА Новости

Такого же мнения придерживается источник RT в Минфине Украины.

«Украина, конечно, может продолжать обслуживать эти долги из золотовалютного резерва страны, но это чревато проблемами с курсом гривны и стоимостью ценных бумаг. Вскоре инвесторам станет ясно, что фактически стране нечем платить. Это будет возвращение 2014 года, когда на Украине инфляция превысила 60%», — считает собеседник RT.

Получение нового кредитного транша МВФ помогло бы Киеву избежать дефолта, однако Международный валютный фонд не спешит давать никаких гарантий украинской стороне, отмечают аналитики. По итогам визита в республику миссия фонда ограничилась лишь достаточно сдержанным заявлением, в котором не приводится никаких деталей переговоров.

«Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ», — говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена.

Напомним, в конце прошлого года совет директоров МВФ согласовал открытие для Украины новой 14-месячной программы поддержки на сумму $3,9 млрд по принципу stand-by. Таким образом, Киев получил кредитную линию, в рамках которой каждый новый транш осуществляется только после того, как государство-заёмщик выполнит определённые условия, обозначенные в исходном соглашении. Ранее в команде Владимира Зеленского заявили, что планируют пересмотреть условия программы ещё до лета, однако эти расчёты не оправдались.

Следует отметить, что в случае возникновения проблем с исполнением обозначенных сторонами условий МВФ может прекратить транши в рамках программы stand-by. Сейчас работу новой президентской администрации тормозит Рада прежнего созыва — депутаты просто не рассматривают законопроекты, которые вносит Владимир Зеленский и его команда. Например, до выборов вряд ли можно рассчитывать на прогресс по законопроекту об уголовной ответственности за незаконное обогащение, который намерен внести в Раду Зеленский. Напомним, новые меры по борьбе с коррупцией — одно из основных требований МВФ к Киеву.

«Катастрофическая ситуация»

Внешние долги Украины копились давно. Ещё в 2010 году правительство предупреждало, что уровень задолженности достиг критической отметки в 36% ВВП. Такую цифру называл политик и предприниматель Сергей Тигипко, предупреждая, что страна может прийти к положению Греции, которая не смогла предотвратить дефолт в 2015 году. Однако за это время Киеву так и не удалось сократить объёмы долгов: напротив, после 2014 года кредитное бремя выросло ещё больше. В 2017 году государственный и гарантированный государством долг по отношению к ВВП достигал 71%, а в 2018 году — 62,7%. В денежном исчислении к концу прошлого года долг составлял 2,169 трлн грн., или $78,3 млрд.

В последнее время на Украине всё чаще звучат призывы разрубить гордиев узел долгов, объявив дефолт. Такой совет дал новой администрации олигарх Игорь Коломойский. По его мнению, отказ от обслуживания долга был бы лучшим выходом для Украины.

Игорь Коломойский

РИА Новости

«Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они всё реструктурировали. Всё в порядке», — напомнил Коломойский.

Олигарх уверен, что жители Украины устали от мер жёсткой экономии, которые стране навязывает МВФ.

«Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственных решений, то он в конце концов станет как Порошенко», — заявил предприниматель.

Однако Владимир Зеленский ещё до своей победы на выборах заявлял, что в случае избрания на пост президента намерен продолжить сотрудничество с МВФ.

«Никто не собирается полностью испортить бизнес-климат в стране, чтобы произошёл отток инвесторов и, самое страшное, пострадал бы имидж Украины», — говорил Зеленский.

Эксперты отмечают, что такой курс вполне оправдан. Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Михаил Кривогуз отметил в интервью RT, что Украина рано или поздно получит новый транш МВФ.

На Украине открыли дело о захвате власти против Порошенко «МВФ никогда не откажется от финансирования Украины, поскольку контрольный пакет этой организации находится у США, которые поддерживают нынешний курс Киева. Кроме того, несколько инвестиционных американских фондов вложились в украинские ценные бумаги, и в случае дефолта инвесторы потеряли бы свои деньги. Поэтому дефолта не будет, а МВФ будет оказывать помощь до тех пор, пока Украина будет придерживаться антироссийского курса», — отметил Кривогуз в интервью RT.

В то же время источник RT в партии «Народный фронт» утверждает, что на Украине складывается «катастрофическая ситуация».

«Власти перед выборами просто не говорят об этом населению. Самые крупные выплаты предусмотрены в сентябре, когда уже можно будет объявлять дефолт. Поэтому и выборы проводят в июле, когда ситуация ещё более-менее стабильная. А что потом будет с людьми и экономикой, никого не волнует», — уверен источник.

По мнению Руслана Бортника, хотя администрация Зеленского отказалась объявлять дефолт, Киев может попытаться прийти к новой реструктуризации долга.

«Правительство попытается вынудить кредиторов сесть за стол переговоров и пересмотреть график выплат и процентные ставки, возможна также частичная невыплата этих долгов. Любая реструктуризация — форма технического дефолта, но слова «дефолт» власти будут избегать», — подытожил эксперт.