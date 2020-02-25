«Форма давления»: как военные учения США и Таиланда могут повлиять на безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона

25 февраля стартуют совместные военные учения Cobra Gold 2020, организованные Соединёнными Штатами и Таиландом. Это самые масштабные международные манёвры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В них примут участие около 8 тыс. военнослужащих, в том числе из Сингапура, Японии, Южной Кореи, Индонезии и Малайзии. В этом году учения будут включать в себя более насыщенную практическую составляющую, чем обычно: в частности, планируется впервые использовать американские истребители F-35. Со стороны США будут задействованы 64 самолёта, два корабля и 5,5 тыс. военнослужащих. Как отмечают эксперты, цель учений — оказать давление на Россию и Китай. По мнению аналитиков, эти манёвры — часть стратегии Вашингтона по наращиванию своего военного потенциала в АТР.

Во вторник, 25 февраля, начинаются совместные учения США и Таиланда Cobra Gold 2020. Эти манёвры являются крупнейшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они пройдут на всей территории королевства. Об этом сообщается на официальной странице учений в Facebook.

«Cobra Gold 2020 — проходящие в 39-й раз самые масштабные ежегодные совместные международные учения в регионе Индо-Тихоокеанского командования ВС США. Эти учения — неотъемлемая часть стремления США укреплять присутствие в регионе в рамках концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Учения пройдут с 25 февраля по 6 марта в различных районах по всей территории Таиланда», — говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск США на Тихом океане, цель учений — «отработать действия в рамках сотрудничества для обеспечения безопасности на театре военных действий».

«Данные манёвры — важный элемент военного взаимодействия между США и странами-участницами, которое направлено на поддержание боевой готовности и расширение потенциала и возможностей, а также содействие оперативной совместимости вооружённых сил стран-партнёров», — информирует пресс-служба американских Сухопутных войск на Тихом океане.

По сообщениям СМИ, в этом году в манёврах примут участие около 8 тыс. военных из 29 стран, включая США, Таиланд, Сингапур, Японию, Южную Корею, Индонезию и Малайзию.

Как отметил временно поверенный в делах США в Таиланде Майкл Хит, с американской стороны будут задействованы 64 самолёта и 5,5 тыс. военнослужащих. Заявление дипломата приводит газета Bangkok Post.

По словам Хита, в этом году в программу учений включат более насыщенную практическую составляющую, чем обычно: в частности, впервые будут использованы американские истребители F-35.

Напомним, Cobra Gold проводятся ежегодно, в них участвует совместная объединённая оперативная группа США и Таиланда (Combined Joint Task Force, CJTF).

Корабли флота США в Южно-Китайском море

© U.S. Navy

«Демонстрация силы»

Как отмечает политолог Александр Асафов в беседе с RT, США «интенсифицируют и программу, и состав участников учений» (в прошлом году американских военнослужащих в манёврах было задействовано на 1 тыс. меньше. — RT). По его словам, это можно расценивать как «форму политического и военного давления, в первую очередь на Китай и Россию», а также как «демонстрацию силы».

«Американцы прекрасно понимают, что таким образом заставляют своих геополитических конкурентов тратить усилия и ресурсы на проведение определённой мобилизации своего военного компонента. Когда проходят подобные учения, игроки в регионе всегда производят перегруппировку сил, отработку различных методов противодействия», — заявил аналитик.

Вместе с тем эксперт утверждает, что участие F-35 в манёврах призвано также «оправдывать увеличение военного бюджета» США.

«Поскольку средства на учения выделяются каждый год, программа должна быть всё более насыщенной. А давление на геополитических конкурентов должно расти по экспоненте», — подчеркнул аналитик.

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, в свою очередь, обратил внимание на то, что «с геополитической точки зрения Таиланд — наиболее нейтральное место для проведения таких масштабных манёвров в АТР».

«Это не та часть региона, проведение учений в которой могло бы вызвать какую-то прямую конфронтацию с Китаем», — пояснил аналитик.

Военная техника США в Таиланде

© Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Наращивание военного потенциала

Как отмечают эксперты, учения Cobra Gold 2020 «вписываются в общую стратегию» Вашингтона по наращиванию своего военного потенциала в странах АТР.

Напомним, в конце ноября глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон объявил об активизации деятельности американских Военно-морских сил в Южно-Китайском море.

«ВМС США активизировали свою деятельность в Южно-Китайском море. В сентябре и октябре там несколько раз проходили учения, и за последнюю неделю или две там дважды проводились манёвры по обеспечению свободы судоходства», — говорится в заявлении.

Кроме того, адмирал сообщил, что Вашингтон намерен повысить интенсивность навигации в водах Южно-Китайского моря за счёт сотрудничества с Сингапуром и использования американских военных баз в Японии.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер назвал Индо-Тихоокеанский регион «приоритетным театром военных действий» для Соединённых Штатов. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства, которое было опубликовано в ноябре 2019 года в преддверии турне министра по азиатским странам.

Также там отмечалось, что «поддержание союзов и привлечение новых партнёров» в этом регионе — одна из задач Национальной оборонной стратегии США. Кроме того, в Пентагоне напомнили, что своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе Соединённые Штаты считают в первую очередь Таиланд, Южную Корею, Японию, Филиппины, Австралию и Новую Зеландию.

В американском Минобороны к тому же указали, что относят Москву и Пекин к основным источникам потенциальных угроз в АТР.

«В фокусе Национальной оборонной стратегии США находится возвращение соперничества великих держав. Самые серьёзные угрозы исходят от Китая и России», — подчёркивалось на сайте оборонного ведомства.

Об этом же говорится и в Индо-Тихоокеанской стратегии США, опубликованной Пентагоном в июне 2019 года. Там отмечается, что Москва якобы стремится «подорвать лидерство США» в регионе и «основанный на правилах» порядок в целом. Кроме того, сообщается, что за год Соединённые Штаты проводят около 90 учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пентагон

AFP

«Ослабление системы безопасности»

Александр Асафов подчёркивает, что США «усиливают свой военный компонент в странах АТР из года в год».

«Парадоксально, но глава Белого дома Дональд Трамп при этом говорит, что зарубежное военное присутствие Соединённых Штатов надо сокращать. Однако дела, которые мы видим, расходятся со словами. И несмотря на весьма миролюбивую риторику о сокращении, выводе контингента, о прекращении финансирования различных зарубежных мероприятий, на практике мы наблюдаем только их интенсификацию», — заявил эксперт.

По словам Асафова, «милитаризация в АТР со стороны США ведёт к ослаблению системы безопасности в этом регионе».

«Любое подобное мероприятие фокусирует на себе внимание других игроков в регионе, которые готовятся к возможному отражению угрозы со стороны тех, кто проводит учения. Тем самым уровень безопасности значительно снижается», — пояснил аналитик.

Асафов также добавил, что отдельную опасность может представлять «фактор человеческой ошибки, последствия которой могут быть крайне серьёзными».

Военные США в Таиланде

© U.S. Army

Как подчеркнул Евстафьев, намерения США расширять сотрудничество со странами региона говорит о том, что Вашингтон продолжает работать над «формированием антикитайской коалиции в Азии».

«Это продолжение линии, которую они реализуют по крайней мере последние 10—12 лет. Соединённые Штаты хотят создать военно-политическое формирование в Юго-Восточной Азии против КНР», — отметил аналитик.

Однако Асафов указывает на то, что далеко не все страны региона стремятся наращивать военно-политическое сотрудничество с США.

«Последний наглядный пример — это Филиппины, которые решили разорвать военное соглашение с США. Филиппинские власти просто осознали, что союз с американской стороной им не выгоден. К странам, которые не ведут себя раболепно перед Вашингтоном, можно отнести также Вьетнам и Камбоджу», — сообщил эксперт.

Также Асафов подчеркнул, что США «при всём их желании не удастся подвинуть Россию и Китай с их твёрдых позиций в регионе».