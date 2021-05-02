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Foreign Policy спрогнозировало судьбу "Северного потока - 2"

02 мая 2021, 15:35  •  193 • Политика
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Россия не станет "душить" Европу с помощью газопровода
Авторы издания Foreign Policy заявили о неизбежности завершения строительства "Северного потока – 2", как бы обратного не хотели США. Журналисты призвали Вашингтон перестать вставлять палки в колеса газопроводу, а сосредоточиться на последствиях запуска проекта.
Как пишут авторы, Европа не окажется под гнетом России из-за "Северного потока – 2", чем так пугают европейцев США. Поставки газа в ЕС из РФ новым путем стратегически выгодны для обеих сторон. Ведь у российского голубого топлива есть конкуренция в этом регионе. А страхи Прибалтики и Польши о том, что газопровод угрожает их безопасности беспочвенны.
Единственной опасностью Foreign Policy называет удар по экономике Украины. Киеву придется рассмотреть варианты, как жить в условиях, когда роль Украины в транзите газа уменьшится. Эксперты считают, что именно этим вопросом должна сейчас заниматься Незалежная, а также США и их союзники. Украина потеряет часть доходов от ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Речь идет о 400-500 млн долларов в год. А восполнять дефицит средств придется простым украинцам.
Поэтому, считают журналисты, мировое сообщество должно разработать план, как спасти Украину от краха. Во-первых, необходимо снизить расходы на эксплуатацию ГТС Украины. Во-вторых, импортеры российского газа, находящиеся недалеко от Незалежной, должны затребовать, чтобы голубое топливо доставлялось на границу РФ с Украиной. Так будут поддержан транзит с востока в Центральную Европу. В-третьих, европейские трейдеры могут получить возможность хранить газ на территории Украины.

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