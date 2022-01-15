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Foreign Policy раскрыл план Вашингтона против России в Совбезе ООН
15 января 2022, 09:20 • 239 • Политика
Американский журнал Foreign Policy раскрыл план Вашингтона против России в Совете Безопасности ООН.
По данным издания со ссылкой на должностные лица США, Вашингтон изучает возможность вынесения вопроса об Украине на обсуждение в Совбезе ООН в случае дальнейшей эскалации в этой стране. По словам автора материала, "США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности", однако американская администрация намерена таким образом привлечь внимание к украинской проблематике.
При этом сами же источники не скрывают мотивов Вашингтона - целью такой провокации является не стремление наладить ситуацию на Украине, а желание продемонстрировать, "насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене". Кроме того, власти США таким образом хотят, "если это можно", вбить клин между Россией и "её самым могущественным союзником - Китаем".
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