Foreign Policy раскрыл план Вашингтона против России в Совбезе ООН

Американский журнал Foreign Policy раскрыл план Вашингтона против России в Совете Безопасности ООН.

По данным издания со ссылкой на должностные лица США, Вашингтон изучает возможность вынесения вопроса об Украине на обсуждение в Совбезе ООН в случае дальнейшей эскалации в этой стране. По словам автора материала, "США мало что могут сделать в ООН, чтобы противостоять России, которая обладает правом вето в Совете Безопасности", однако американская администрация намерена таким образом привлечь внимание к украинской проблематике.

При этом сами же источники не скрывают мотивов Вашингтона - целью такой провокации является не стремление наладить ситуацию на Украине, а желание продемонстрировать, "насколько Россия изолирована в Совбезе ООН и на мировой арене". Кроме того, власти США таким образом хотят, "если это можно", вбить клин между Россией и "её самым могущественным союзником - Китаем".