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Foreign Policy: Перестаньте смотреть на Молдову

06 марта 2019, 02:54  •  70 • Украина
У Брюсселя нет ни средств, ни терпения для молдаван
«Политики в этом уголке Балкан (простим американскому журналисту незнание географии - Ред.) настаивают на том, что их страна представляет собой арену геополитического соперничества между Россией и Западом, чтобы извлечь выгоду из всеобщего внимания. И действительно, иностранцы пристально следили за событиями в этом ничем не примечательном уголке Восточной Европы, считая их очередной фазой в соперничестве между Западом и Россией», — сообщает американский журнал со штаб-квартирой в Вашингтоне Foreign Policy.
В этой стране прошли парламентские выборы, на которых сражались проевропейские партии против пророссийской Партии социалистов, и каждая партия обещала дальнейшее движение страны «в правильном направлении» (ну, здесь как с географией…).
Между тем, молдавских избирателей геополитика волнует довольно мало. Явка избирателей на этих выборах (49%) стала самой низкой с момента обретения страной независимости в 1991 году. Но и после выборов ситуация не прояснилась, поскольку ни одна из партий, прошедших в парламент, не сможет править страной самостоятельно. И президент Молдовы Игорь Додон уже пообещал провести повторные выборы, если партии не смогут договориться между собой, пишет автор статьи журналист-международник Максим Эдвардс (Maxim Edwards).
Foreign Policy отмечает, что в нищей Молдове даже те партии, которые называют себя проевропейскими, не всегда активно поддерживают идеи либерализма. Кроме того, местные политики уже научились использовать геополитику в своих интересах.
«Не так давно Молдавию считали примером успеха распространения идей Евросоюза на восток. В 2014 году Брюссель и Кишинёв подписали Соглашение об ассоциации, а граждане Молдавии получили право путешествовать по Евросоюзу без виз. Однако после этого ситуация резко ухудшилась. Доверие было подорвано в 2015 году, когда выяснилось, что с 2012 по 2014 год около 1 миллиарда долларов — это примерно 12% ВВП Молдавии — было выкачано из государственного бюджета через три банка. Затем, в июле прошлого года, Евросоюз заморозил более 100 миллионов долларов финансовой помощи, которую должно было получить проевропейское правительство Молдавии»,
— говорится в статье.
К концу же 2018 года Европарламент вообще назвал Молдавию «государством, захваченным олигархами», при этом она опустилась на 117-е место из 180-ти в рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции.
Премьер-министр Павел Филип не раз заявил, если Демократическая партия не одержит победу, это будет полный отказ от европейского будущего Молдавии. Но при этом в стране в последнее время приобретает популярность идея того, что Молдавия должна быть не проевропейской и не пророссийской, а промолдавской. На деле это означает, что молдавская элита просто хочет управлять своим феодальным владением и не отчитываться ни перед кем, объясняет читателям особенности молдавской реальности Эдвардс.
«Мало кто сомневается, что Кремль хочет, чтобы Молдавия вернулась на его орбиту и отказалась от своих европейских устремлений. Многие жители Молдавии, вполне возможно, тоже предпочли бы такой вариант развития событий», — отмечает Foreign Policy, подчеркнув, что Евросоюз, вероятно, неправильно оценил всё, что происходит в этой стране.
Издание ссылается на мнение специалиста по Центральной и Восточной Европе в Фонде Карнеги Балажа Ярабика (Balazs Jarabik), который уверен: ожидания Евросоюза касательно европейской интеграции Молдавии были слишком высокими. Для этой страны у Европы должно быть больше ресурсов и больше терпения — сегодня у Брюсселя нет запаса ни того, ни другого, делает вывод Foreign Policy. Заголовок же статьи в журнале примечателен — «Люди мира, перестаньте уже смотреть на Молдавию!»
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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