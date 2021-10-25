Foreign Affairs указало на ошибки США в отношениях с Россией: "Необходимо считаться"

Американское издание Foreign Affairs в статье указало на ошибки США в отношениях с Россией и Китаем.

В статье издания Foreign Affairs утверждается, что США ошиблись, рассчитывая на скорый упадок России.

Авторы статьи полагают, что Россия ещё долгое время будет сильной в военном отношении, и с ней необходимо считаться.

"США должны думать о России не как о слабеющей державе, а как о настойчивой державе, желающей и способной угрожать интересам национальной безопасности США в течение как минимум следующих 10-20 лет", - говорится в статье журналистов Андреа Кендалла-Тейлора и Майкла Кофмана.

Авторы утверждают, что США также не нужно зацикливаться на Китае, а Россия останется "долгосрочным соперником". В издании отмечают, что есть опасность в случае продолжения сотрудничества России и Китая - страны являются стратегическими партнёрами, это произошло из-за политики стран Запада.

Аналитики подчёркивают, что США не стоит рассчитывать на упадок России, а лучше наладить отношения с Москвой.