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Foreign Affairs указало на ошибки США в отношениях с Россией: "Необходимо считаться"

25 октября 2021, 20:35  •  168 • Политика
Американское издание Foreign Affairs в статье указало на ошибки США в отношениях с Россией и Китаем.
В статье издания Foreign Affairs утверждается, что США ошиблись, рассчитывая на скорый упадок России.
Авторы статьи полагают, что Россия ещё долгое время будет сильной в военном отношении, и с ней необходимо считаться.
"США должны думать о России не как о слабеющей державе, а как о настойчивой державе, желающей и способной угрожать интересам национальной безопасности США в течение как минимум следующих 10-20 лет", - говорится в статье журналистов Андреа Кендалла-Тейлора и Майкла Кофмана.
Авторы утверждают, что США также не нужно зацикливаться на Китае, а Россия останется "долгосрочным соперником". В издании отмечают, что есть опасность в случае продолжения сотрудничества России и Китая - страны являются стратегическими партнёрами, это произошло из-за политики стран Запада.
Аналитики подчёркивают, что США не стоит рассчитывать на упадок России, а лучше наладить отношения с Москвой.

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