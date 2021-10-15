Forbes: Украину бросили на съедение волкам

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Американцы уверены, что Москва была главным союзником Киева

Даже через семь лет после того, как Крым вернулся в Россию, политическая и экономическая ситуация на Украине оставляет желать лучшего. Национальные элиты глубоко засели в "болоте проблем" и скорее всего не смогут самостоятельно выбраться из него. Об этом пишет авторитетное американское издание Forbes.

По мнению аналитиков, Россия больше не намерена помогать Украине. Американцы тоже не спешат выручать партнеров с Незалежной. Отношения между двумя странами охладели на фоне коррупционного скандала с участием сына президента США Джо Байдена, который работал в украинской энергетической компании.

"Злейший враг Украины – это сами украинцы", – пишет Forbes.

Граждане Незалежной выбрали президентом Владимира Зеленского. По мнению американцев, украинцы были влюблены в кинообраз "слуги народа", который чем-то походил на Дональда Трампа. Но реальность оказалась иной. Зеленский не нравится иностранным инвесторам, да и среди народа его не жалуют. Сегодня рейтинг главы государства колеблется в районе 30%.

Эксперты подчеркнули, что Белый дом отменил санкции против газопровода "Северный поток-2". Теперь Россия может поставлять голубое топливо в Европу в обход Украины, что тоже ударило по ее инвестиционному климату. Масло в огонь подлило и так называемое "Досье Пандоры", где содержится информация об оффшорных счетах Зеленского.

Аналитики обратили особое внимание на энергетический кризис в Незалежной. По данным издания, государство столкнулось с серьезной нехваткой угля. Они полагают, что Россия была главным союзником Украины, но вряд ли теперь будет ей помогать. США решают собственные проблемы, на их финансовую поддержку тоже можно не рассчитывать.

Авторы статьи справедливо отметили, что нынешние партеры Незалежной на деле оказались не настолько уж близки ей. Эксперты пришли к выводу, что "Украину бросили на съедение волкам". По их мнению, даже встречи Зеленского и Байдена не спасли ситуацию.