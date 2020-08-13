Forbes "затопил" уникальный советский боевой корабль-экраноплан

Уникальному советскому ракетному кораблю-экраноплану проекта 903 "Лунь" угрожает затопление, пишет американский журнал Forbes. Издание утверждает, что единственное в своём роде судно дало течь.

Сообщается, что "Лунь" должен был стать музейным экспонатом, но "попытки отбуксировать его на берег, похоже, не увенчались успехом". Заявляется, что на борт судна начала поступать вода, которую откачивают насосами.

На многих фотографиях экраноплан по-прежнему выглядит величественно, но есть намёки на ужасную ситуацию, - пишет Forbes.

Издание добавляет, что потеря "Луня" будет настоящей трагедией для военной истории. В заключение Forbes выражает надежду, что судно всё-таки удастся спасти, так как оно - уникальная часть военно-морской истории.

Стоит отметить, что панические заявления о затоплении "Луня" сделаны на основе размытого фото со спутника.

Фото: скриншот Twitter/@UrbanFoxxxx

Напомним, что ранее Forbes опубликовал список самых богатых российских звёзд. В первую тройку артистов-толстосумов вошли Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан, пишет Nation News.