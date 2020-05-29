Forbes обвинил Россию в попытке "сплагиатить" французский "Мистраль" и сослался на "эксперта" из ЖЖ

Автор материала Дэвид Экс сообщил, что российские власти заключили контракт с Керченским судостроительным заводом на строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900. Стоимость контракта составила 1,4 млрд долларов. При этом журналиста смутило, что внешне УДК напоминают французские корабли-вертолётоносцы "Мистраль", которые Россия в своё время пыталась заказать у Франции.

Примечательно, что к этому выводу Экс пришёл не самостоятельно. На мысль о плагиате его натолкнул некий блогер сервиса ЖЖ, который распространил фотографию "российского "Мистраля".

Если нельзя купить, значит, надо украсть. Таков подход России к приобретению новых универсальных десантных кораблей спустя 6 лет после того, как Франция отказалась продавать свои УДК, - цитирует Экса ИноСМИ.

Формулировка американского журналиста смутила российских интернет-пользователей. В комментариях под материалом отметили, что говорить о "краже" "Мистраля" можно было бы, если бы российские военные угнали французский корабль из порта. А в данном случае речь идёт о создании аналога, что не является чем-то зазорным. К тому же все корабли похожи, и разбрасываться обвинениями в плагиате глупо.

Напомним, что в 2010 году Россия заказала у Франции два "Мистраля", однако США, испугавшись потенциальной войны с Россией, надавили на Париж, запретив ему продавать западную военную технику, и контракт был разорван.