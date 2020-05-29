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Forbes обвинил Россию в попытке "сплагиатить" французский "Мистраль" и сослался на "эксперта" из ЖЖ
29 мая 2020, 18:55 • 95 • Политика
Американское деловое издание Forbes обвинило Россию в том, что она якобы пытается "сплагиатить" французский вертолётоносец "Мистраль". При этом журнал сослался на "эксперта" из ЖЖ.
Автор материала Дэвид Экс сообщил, что российские власти заключили контракт с Керченским судостроительным заводом на строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900. Стоимость контракта составила 1,4 млрд долларов. При этом журналиста смутило, что внешне УДК напоминают французские корабли-вертолётоносцы "Мистраль", которые Россия в своё время пыталась заказать у Франции.
Примечательно, что к этому выводу Экс пришёл не самостоятельно. На мысль о плагиате его натолкнул некий блогер сервиса ЖЖ, который распространил фотографию "российского "Мистраля".
Формулировка американского журналиста смутила российских интернет-пользователей. В комментариях под материалом отметили, что говорить о "краже" "Мистраля" можно было бы, если бы российские военные угнали французский корабль из порта. А в данном случае речь идёт о создании аналога, что не является чем-то зазорным. К тому же все корабли похожи, и разбрасываться обвинениями в плагиате глупо.
Напомним, что в 2010 году Россия заказала у Франции два "Мистраля", однако США, испугавшись потенциальной войны с Россией, надавили на Париж, запретив ему продавать западную военную технику, и контракт был разорван.
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