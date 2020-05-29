Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала...
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Главная / Политика

Forbes обвинил Россию в попытке "сплагиатить" французский "Мистраль" и сослался на "эксперта" из ЖЖ

29 мая 2020, 18:55  •  95 • Политика
Американское деловое издание Forbes обвинило Россию в том, что она якобы пытается "сплагиатить" французский вертолётоносец "Мистраль". При этом журнал сослался на "эксперта" из ЖЖ.
Автор материала Дэвид Экс сообщил, что российские власти заключили контракт с Керченским судостроительным заводом на строительство двух универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900. Стоимость контракта составила 1,4 млрд долларов. При этом журналиста смутило, что внешне УДК напоминают французские корабли-вертолётоносцы "Мистраль", которые Россия в своё время пыталась заказать у Франции.
Примечательно, что к этому выводу Экс пришёл не самостоятельно. На мысль о плагиате его натолкнул некий блогер сервиса ЖЖ, который распространил фотографию "российского "Мистраля".
Если нельзя купить, значит, надо украсть. Таков подход России к приобретению новых универсальных десантных кораблей спустя 6 лет после того, как Франция отказалась продавать свои УДК, - цитирует Экса ИноСМИ.
Формулировка американского журналиста смутила российских интернет-пользователей. В комментариях под материалом отметили, что говорить о "краже" "Мистраля" можно было бы, если бы российские военные угнали французский корабль из порта. А в данном случае речь идёт о создании аналога, что не является чем-то зазорным. К тому же все корабли похожи, и разбрасываться обвинениями в плагиате глупо.
Напомним, что в 2010 году Россия заказала у Франции два "Мистраля", однако США, испугавшись потенциальной войны с Россией, надавили на Париж, запретив ему продавать западную военную технику, и контракт был разорван.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - Бородай
29 мая 2020, 05:55
Мясников "опасен": Собчак заявила, что внесла свою лепту
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
29 мая 2020, 07:55
Поправки в Конституцию России изучат в Венецианской комиссии - СМИ
29 мая 2020, 15:55
Крым подал иск на 1 млрд рублей. Суд начался
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на сло...
29 мая 2020, 05:55
"Россию назначили убийцей этого самолёта": Баранец рассказал о русской наив...
29 мая 2020, 03:55
Гиркин дал себя допросить по делу MH17: Показания будут использованы против России - ...
29 мая 2020, 05:55
Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факты
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
25 мая 2020, 12:55
"Меньше будут страдать": Украинский политик напрямую призвал истребить жителей Донбасса
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
27 мая 2020, 19:55
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.