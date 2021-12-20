Forbes: НАТО может оказывать Украине тайную военную помощь

И не нужно вступать в НАТО – Запад и так поможет

«Нынешний кризис вокруг Украины имеет свою причину, и эта причина кроется в желании Белого дома продолжать расширение НАТО, приняв в состав Альянса Украину и Грузию, что вызвало недовольство в Кремле. Решение по Украине и Грузии принял ещё президент Джордж Буш в далёком 2004 году. Однако уже тогда посол США в России Уильям Бернс (ныне директор Центрального разведывательного управления) отправил личную телеграмму госсекретарю Кондолизе Райс, предупредив её, что подобное решение будет иметь ужасные последствия»,

– сообщает американский финансово-экономический журнал Forbes.

Выступали с публичными предупреждениями и другие дипломаты и политики, в первую очередь Джордж Кеннан, отмечает издание, однако Джордж Буш был твёрдо намерен включить Украину и Грузию в НАТО. А в окружении президента прекрасно знали: когда Буш убеждён в правильности своего решения, любые контраргументы, представленные ему на рассмотрение, не будут иметь никакого значения. Так и получилось – уже в 2007 году администрация Буша начала сигнализировать о своём намерении включить Грузию и Украину в состав НАТО. В том же году российский президент Владимир Путин выступил с резкой речью на конференции по безопасности в Мюнхене, заявив о враждебных намерениях Буша, напоминает Forbes.

В следующем 2008-м году, несмотря на недовольство Германии и Франции, которые были категорически против подобной идеи, начались предварительные переговоры о будущей интеграции Украины и Грузии в Альянс. Россия ответила испытаниями крылатой ракеты наземного базирования, запрещённой Договором о РСМД. А затем случилась война «08.08.08» и теперь, по законам Альянса, Грузии путь в НАТО закрыт, поясняет издание.

И добавляет – то же самое случилось и в 2014 году с Украиной, потерявшей Крым.

«Решение Буша о членстве в НАТО для Украины и Грузии было дорогой ошибкой, но то, что сделано, то сделано. НАТО не откажется от этого решения, но и не будет вести войну за то, чтобы принять Украину в свои ряды. Самое главное – донести до Кремля тот факт, что ему дорого обойдётся нападение на Украину, страну дружественную Западу и заслуживающую всевозможной помощи – дипломатической, экономической и военной»,

– пишет автор статьи Майкл Крепон (Michael Krepon).

Автор предупреждает – сегодня Альянс утратил свою прежнюю идентичность и никто не знает, сможет ли он доказать свою сплочённость в случае начала реальной войны на Украине. Поэтому Вашингтону следует для себя принять решение о помощи Украине в этом случае.

А Киеву сегодня не нужно на каждом углу твердить о своём желании вступить в НАТО, объясняя это желанием побыстрей интегрироваться в западный мир. Запад и без того признаёт Украину своей частью и никогда не откажет в помощи, в том числе и военной, которая будет только расти по мере роста угроз.

«Речь идёт, прежде всего, об усилении прямой военной поддержки со стороны Соединённых Штатов. Кроме того, Украина граничит с четырьмя странами НАТО, через которые может оказываться тайная военная помощь, которая поможет Украине остановить российскую армию»,

– даёт совет автор Forbes, наверняка не думая о том, что это тоже может иметь ужасные последствия.