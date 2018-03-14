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Фондю из русских наёмников от «Либерасьон»
14 марта 2018, 11:54 • 179 • Аналитика
Так как тема российский наемников в Сирии начала угасать, тему обещаний Путина уже обгрызли всю, а британская тема с отравлением бывшего сотрудника спецслужб еще не вышла на нормальную орбиту, надо, наверное, плеснуть бензинчика на старые угли. А вдруг выгорит?
В такой вот попытке уличили одну из крупнейших газет Франции, «Либерасьон». С подачи телеканала France 24. Корреспондент канала, некто Елена Волошина, поговорила с кем-то. Кто-то в зеленой форме дал Елене некоторую информацию на тему наемников Вагнера, и этот некто был подан как «вербовщик наемников, который сотрудничает с основной российской частной военной компанией».
Вербовщик русских наемников: «Это категория людей, которые не могут жить без войны»
Понимаю, что во Франции и не такой круассан стрескают, но тут «Либэ», как коротко называют газету, облажалась по полной. Но – в духе событийности и вкусов.
Госпожа Волошина, общаясь с этим то ли «полевым командиром», то ли «вербовщиком», она сама точно не определилась, выдавала его за гражданина России, весьма сведущего в этих делах.
Но то ли бюджет подвел, то ли головы плоховато отработали, но на деле вышло все в стиле «Красной жары».
Все так ничего, и портрет Путина по теме, и триколорная кружка… Вот эмблема Новороссии совершенно не в тему на «россиянине», но тут ничего не поделаешь. За неимением гербовой малюем на пипифаксе. Где медведь, водка и "Калибр", я вообще не понял.
К принадлежности этого господина Некто я вернусь в конце, а пока стоит внимательно вчитаться в ту ересь, которую он выдал госпоже Волошиной.
Хотя варианта, что всю эту чушь в своей голове родила Волошина, я тоже не исключаю.
«Вербовщик наемников, который сотрудничает с основной российской частной военной компанией, свидетельствует, что ЧВК присутствуют в Сирии, и подтверждает, что тела погибших бойцов семьям не возвращают. Проблема может быть решена после переизбрания Путина, полагает он. Он рассказал корреспондентке телеканала France 24 в России Елене Волошиной о деятельности этих групп, окутанных государственной тайной. Интервью опубликовано в газете Liberation».
Здорово, правда? Интрига-то какая! Особенно решение проблемы с возвратом тел «после выборов Путина». До этого – никак. Будут лежать где-то и…
"Какова главная цель присутствия "ЧВК Вагнера" в Сирии?" — спросила журналистка.
"Это борьба против режима Асада. Борьба за нефть, чтобы заработать деньги. Причина существования частной военной компании — получение прибыли. И потом уже защита интересов государства там, где оно не может применить регулярную армию. В Сирии, с одной стороны, происходит сражение против мирового терроризма в лице "Исламского государства"*, и с другой — собирание доходов в пользу нашей страны, для того, чтобы Россия могла захватить огромный рынок нефтяных ресурсов. Ей необходимо обеспечить контроль над ними. Я считаю, что это правильно. Не мы начали эту войну, но закончить работу предстоит нам", — ответил собеседник.
Это уже серьезно. Это попахивает диагнозом, знаете ли. Пока мы запомним, что основная цель ЧВК – «борьба с режимом Асада».
Ну а «захват Россией рынка нефтяных ресурсов» — вот оно, золото! Человек умный, понятно, сообразит, что для захвата рынка нефти не надо воевать в Сирии. Воевать надо на бирже. Но раз по мнению столь высоко посаженного вербовщика мировой рынок нефтяных ресурсов находится в Сирии, спорить не будем.
Вообще, сложно спорить с такими… Все равно проиграешь.
"Как происходит сотрудничество с российским Министерством обороны?"
"Министерство обороны определяет боевые задачи. Наемные солдаты Вагнера действуют в тандеме с российской авиацией, при поддержке артиллерии, — пояснил полевой командир. — Минобороны поставляет наемникам оружие, боеприпасы и экипировку. Но это сотрудничество — вне закона. То есть официально его не существует".
Аплодисменты. Стоя. Бурные и продолжительные.
Российская авиация бомбит террористов. Артиллерия долбит их же. Вместе с армией САР. То есть вместе с Асадом. Да, зачастую огребали и всякие там «несистемные оппозиционные», но нечего там шастать, где серьезные парни дело делают.
Простите, а что там господин Некто в первом вопросе вещал? Смотрим. Видим: «Это борьба против режима Асада». Что получается? Мы тут надорвались все, рассказывая, как наша армия и ВКС помогают законному президенту Асаду бороться с ИГИЛ*, а этот Некто, простите, берет и заявляет обратное.
Ладно, у нас есть места, где и не такое можно услышать. И есть люди, подобные Волошиной, готовые разнести эту дурь по всему свету.
Хотя я думаю, что должен был в редакции «Либэ» хоть один здравомыслящий человек найтись, кто позвонил бы по номеру 15. Чтобы приехали и укольчик сделали.
Ладно там, сотрудничество вне закона. Можно переварить, хотя тот еще рататуй. Боеприпасов подкинуть, сухпайков… Хорошо, проглотим. Хоть и со скрежетом.
Интересно, а там еще можно остаться нормальным (а надеюсь по простоте душевной), коли такое вот в мозги заряжают. Шойгу и весь его штаб сидит и определяет боевые задачи для ВКС и ЧВК. Против Асада. Дабы отжать заводы и скважины.
Ух… Мороз прям по коже.
Парижане, как мне вас все-таки жаль иногда. Да и вообще, всех французов, кто этот бред прочитает. Ведь поверите же, правда? Пишет же крупнейшая газета, с именем, с прошлым. Да, сегодня дела у «Либерасьон» идут не фонтан, господин хозяин Ротшильд в убытки вгоняет, но все-таки…
А всех-то дел – взяли какое-то тело на Донбассе. Сфотографировали на фоне портрета Путина и черного флага (видимо, это флаг ЧВК) этого Некто в форме с флагом Новороссии, и все. Понятно, что на Донбассе, что в ДНР, что в ЛНР в каждом служебном помещении Путин висит, там своих нет. Ну да суть-то даже не в оформлении.
"Если ты завербовался в ЧВК, значит, ты продался за деньги. Она может использовать тебя как заблагорассудится. Согласно контракту ты не имеешь права не повиноваться. Что с тобой произойдет после смерти? Ты будешь в состоянии рубленого мяса. А что с телами? Их поместят в мешок. Их запечатают в цинковый гроб. Их отправят домой... в лучшем случае. В худшем — похоронят на месте".
Сильно. Крепко сказано. Интересно, а состояние рубленого мяса – это обязательное условие, или все-таки можно без этого обойтись? От пули или там осколка – не вариант?
Своеобразный подход и понимание вопроса. Даже француз, который в курсе порядков и нравов в Иностранном легионе французском же, содрогнется. В мешке, порубленный в фарш… Брр…
"Часто к вам приходят добровольцы, желающие ехать в Сирию?" — спросила интервьюер.
"Очень часто. Пять-шесть человек в неделю, — ответил вербовщик. — Молодые, старые, у кого-то есть опыт боевых действий, у кого-то нет. Казаки и гражданские лица. Они хотят примкнуть к ЧВК".
Вот этот момент интересен. «Казаки и гражданские лица». Знаете, а ведь даже в донбасских республиках такого деления сейчас не встретишь. На воевавших, казаков и гражданских. Бросается так в глаза.
"Первые солдаты были завербованы в 2015 году, и, если мне не изменяет память, тогда зарплаты доходили до 450 тыс. рублей в месяц (6,5 тыс. евро), на данный момент ребята получают от 150 тыс. (2,1 тыс. евро), в зависимости от выполненных боевых задач".
Странно, правда? Вербовщик – и не знает, сколько получают наемники. Смешно даже. Мы приводили однажды порядок цифр. Полученный как раз от непосредственных участников. И, скажу честно, в этой грабиловке, только случайно маскирующейся под ЧВК, за такие гроши я бы работать не стал.
"Тому, кто возвращается с войны, всегда трудно адаптироваться к обычной жизни. Потому что, если человек воевал год или полтора, когда он вернется, куда он пойдет работать? Охранником в супермаркете? Где полупьяный 18-летний юнец будет его учить жизни и унижать? Он привык решать все свои проблемы нажатием на курок, у него руки чешутся. Это категория людей, которых называют "человек войны". Они не могут жить без войны. Частная военная компания всегда их ждет"
Сильна земля донбасская сказочниками, сильна. Вот прямо другого места нет для ветерана, как в супермаркете охранником, да? Оплеванным и униженным. Ну-ну… А, еще на бензоколонке можно пистолет заправочный вставлять. Третьего уже не дано. Третье – это в ЧВК. На пути к мешку с рубленым фаршем, похороненным в песке.
Просто повторю: мне жаль французов, которых кто-то кормит вот такой гадостью. Потому что фондю из сами понимаете чего – это все равно сами понимаете что, облитое расплавленным сыром или шоколадом. Не сильно лучше на вкус.
Оболванивание. Массовое, безжалостное и беспощадное, к сожалению, налицо. Увы, это раньше были какие-то состязания, кто умнее, кто подробнее выдаст материал. Сейчас — кто дурнее. Лишь бы погорячей и верилось хоть чуть-чуть.
И это в стране первой демократической революции. Хотя... Что тут рассуждать. "Либерасьон" — это "освобождение, раскрепощение". Вот и освободились. И раскрепостились. Ре-эволюционировали.
Автор: Роман Скоморохов
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