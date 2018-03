Фондовые амбиции Китая

На пути к превращению КНР в главную фондовую площадку мира

Партийно-государственное руководство Китайской Народной Республики (КНР) часто говорит, что в стране строится «социализм с китайской спецификой». Специфика состоит, прежде всего, в том, что экономическое развитие Китая осуществляется на основе сочетания централизованного государственного управления и рыночных механизмов. Под рыночными механизмами имеются в виду в первую очередь финансовые рынки – кредитный, валютный, страховой, фондовый.

О дальнейшей либерализации финансовых рынков говорил 5 марта на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В докладе говорилось о более широком открытии дверей для иностранных инвесторов, о повышении инвестиционной привлекательности китайской экономики, об обеспечении конкурентной среды для бизнеса и т. п. Конкретика и сроки должны появиться в виде законов и решений Госсовета вскоре после завершения сессии ВСНП, которая продлится до 20 марта.

Считается, что КНР добилась серьёзных успехов в деле создания фондового рынка, т. е. той площадки, на которой происходит торговля акциями компаний. Впрочем, сегодня на большинстве таких рынков в мире торгуются также корпоративные облигации, государственные долговые бумаги, производные финансовые инструменты. Это рынки ценных бумаг.

В Китае почти одновременно (в 1990 году) были созданы две биржи, которые в совокупности и представляют сегодняшний фондовый рынок страны. Одна находится в Шанхае, другая в Шэньчжэне. Обе являются некоммерческими организациями под управлением Комиссии по ценным бумагам КНР. На обеих площадках ведётся расчёт собственных фондовых индексов. Торгуемые акции делятся на два вида – акции "А" и акции "В", они торгуются отдельно. На рынке акций "А" торговые операции осуществляются за юани, валютой рынка акций "В" являются доллары США. Долгое время доступ иностранных инвесторов к рынку "А" был закрыт – там торговались акции китайских компаний. Однако с 2001 года право покупать ценные бумаги рынка "А" получили и инвесторы из-за рубежа. Руководство биржи планирует в скором будущем объединить два рынка, сейчас они различаются только валютой проведения торгов. Обе биржи до недавнего времени имели серьёзные ограничения для иностранных инвесторов. Капитализация обеих бирж в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к росту, но на отдельных отрезках могут происходить резкие взлёты и падения. Ухабов хватает, но об этих ухабах я буду говорить в другой раз.

В 2009 году Шанхайская фондовая биржа обогнала Токийскую биржу по объёмам сделок, заключённых в течение года, став абсолютным лидером на рынках Азии. По данным Всемирной Федерации бирж, фондовые рынки Шанхая и Токио заняли второе и третье место среди фондовых бирж мира. Шэньчжэньская фондовая биржа несколько отстаёт по капитализации от Шанхайской. На второй бирже более высокий удельный вес государственных компаний и заметно большее количество высокотехнологических компаний. В то же время Шанхайская биржа в первую очередь работает с так называемой старой экономикой.

И есть ещё одна фондовая биржа, которая играет большую роль в жизни Китая. Она является наполовину китайской, а наполовину – иностранной. Речь идет о Гонконгской фондовой бирже. Сам Гонконг характеризуется двойственным статусом. В 1898 году территория Гонконга была арендована у Китая Великобританией на 99 лет и в течение этого срока фактически оставалась британской колонией. В 1997 году срок действия договора аренды истёк, и КНР обрела суверенитет над территорией. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия на 50 лет (до 2047 года). Статус Гонконга определён формулами «Одна страна, две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии». Центральное народное правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и программах.

Что касается Гонконгской фондовой биржи, то она по капитализации примерно такого же калибра, как биржи в Шанхае и Шэньчжэне. Родилась в 1947 году ещё в том Гонконге, который находился под управлением Лондона. Возникла не на пустом месте, а в результате слияния двух бирж, из которых одна была создана в 1891 году, а другая – в 1921 году. Позднее к ней присоединились ещё три фондовые биржи, основанные в 1969, 1971 и 1972 гг. В 2000 году к Фондовой бирже Гонконга присоединилась фьючерсная биржа Gong Kong Futures Exchange LTD и клиринговая палата Hong Kong Securities Clearing Company LTD. В результате у биржи возникло новое название: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited с аббревиатурой HKEX. Этот конгломерат финансовых институтов дал мощнейший толчок развитию биржевой деятельности в Гонконге и породил активный приток капитала со всего мира. Фондовая биржа обеспечивает доступ к акциям привилегированного и обычного типа, опционам, фьючерсам, облигациям и иным финансовым инструментам. Популярностью на бирже пользуются индексы США, Японии, Германии, Франции, а также бразильский, индийский и южноафриканский индексы и российский MICEX. В списке инструментов доступны облигации, взаимные фонды, ETF и ETC, варранты и прочие виды ценных активов. Всего на бирже представлено более 8,5 тыс. торговых инструментов. После объединения гонконгская фондовая биржа стала третьим в Азии финансовым институтом по капитализации и обороту, а в мире заняла шестое место.

Важнейшей особенностью Гонконгской фондовой биржи является то, что основными её пользователями являются китайские компании. По состоянию на 31 октября 2016 года на Гонконгской бирже обращались акции 1955 компаний, причём примерно половина из них (989) – компании с материкового Китая, ещё 856 – компании Гонконга, а оставшиеся 110 – компании разных стран мира, преимущественно из Юго-Восточной Азии. Кстати, подавляющая часть акций, обращающихся на бирже Гонконга и входящих в топ-20 по показателю капитализации, принадлежат финансовым холдингам и банкам Китая. На первом месте – китайский финансово-инвестиционный конгломерат Tencent Holdings. Далее следуют китайские банки: Industrial and Commercial Bank of China; China Construction Bank; Bank of China; China Merchants Bank и другие.

Большая часть иностранного капитала, поступающего в Китай, проходит через Гонконг, который является воротами, связывающими КНР с остальным миром.

Пекин в последние годы прикладывает большие усилия к тому, чтобы расширить гонконгские ворота, увеличить приток иностранного капитала в китайскую экономику. С этой целью в 2014 году был запущен проект под названием Stock Connect (Фондовая связь). Цель проекта – соединить фондовый рынок КНР с аналогичным рынком Гонконга и в более отдалённой перспективе создать единую торговую площадку, которая могла бы конкурировать с ведущими фондовыми биржами мира. Первая очередь проекта стартовала в ноябре 2014 года, она предусматривала соединение биржи Гонконга с биржей Шанхая. В конце 2016 года была запущена вторая фаза проекта, которая предусматривает соединение биржи Гонконга с биржей Шэньчжэня. Проект предусматривает возможность инвесторам из КНР приобретать акции тех китайских и гонконгских компаний, которые имеют листинг на Гонконгской бирже, а иностранным инвесторам – приобретать акции, обращающиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня. В частности, иностранные инвесторы получают доступ к акциям 881 компании, обращающимся на бирже Шэньчжэня, и к акциям 569 компаний на бирже Шанхая, всего 1450 компаний.

Уже сегодня Китай по показателю совокупной капитализации фондового рынка занимает второе место в мире. В октябре 2003 года доля США в совокупной капитализации всех фондовых рынков мира, по оценкам Блумберг, была равна 45,2%; спустя 13 лет, в октябре 2016 года, она снизилась до 36,3%. А вот доля Китая за этот период выросла с 1,5% до 10,1%; Китай занял вторую строчку в мировом рейтинге, обойдя Японию. Так же динамично развивался фондовый рынок Гонконга, его доля в мировой капитализации выросла за период 2003-2016 гг. с 3,0 до 6,3%. В настоящее время Гонконг находится на четвёртом месте в мире по капитализации фондового рынка после США, КНР и Японии и уже наступает на пятки последней. Наблюдалось заметное падение позиций Великобритании – с 7,8 до 4,6%, а ведь некогда Лондон входил в тройку мировых лидеров фондовых рынков.

Некоторые эксперты отмечают, что за проектом Stock Connect стоят далеко идущие планы Пекина консолидировать три биржи и создать гигантскую фондовую биржу, которая будет бороться за первое место в мире с таким гигантом, как Нью-Йоркская фондовая биржа. Капитализация бирж Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга на сегодняшний день оценивается аналитиками банка Голдман Сакс соответственно в 3,99 трлн., 3,2 трлн. и 3,30 трлн. долл. Совокупная капитализация трёх бирж, таким образом, составляет около 10,6 трлн. долл. Это больше, чем капитализация любой другой фондовой биржи мира за исключением Нью-Йоркской, капитализация которой оценивается в 18,9 трлн. долл. Вторая по величине биржа США и всего мира NASDAQ имеет показатель, равный 7,6 трлн. долл. Разрыв между китайским рынком и Нью-Йоркской биржей весьма значительный, но у Китая потенциал роста несравненно больше, чем у его американского конкурента.

Кстати, в Европе наблюдается определённая стагнация на фондовых площадках. Тот же Лондон, как я уже отметил, теряет свои позиции некогда важнейшего центра фондовых операций. Не исключено, что европейские компании, обдумывая на какой рынок им идти торговать бумагами – на китайский или американский, выберут первый. После выхода Великобритании из Европейского союза ряд английских банков и компаний принял решение двигаться на восток. Пока, правда, не в Китай, а в Гонконг, поближе к месту, где будет формироваться крупнейший в мире центр фондовых операций.

Тот же банк Голдман Сакс оценивает степень использования инвестиционного потенциала Китая лишь в 20%. Иначе говоря, капитализацию китайского рынка можно без особого ущерба увеличить в пять раз, и тогда она оставит Нью-Йоркскую фондовую биржу позади. Однако это рассуждения Голдман Сакс. А что касается китайского руководства, оно просто принимает меры по наращиванию капитализации. Заявление на сессии ВСНП премьера Госсовета Ли Кэцяна о том, что страна намерена широко открыть ворота для иностранных инвесторов, вполне соответствует планам Пекина сделать Китай главной фондовой площадкой мира.