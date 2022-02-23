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Фонд-защитник "Северного потока - 2" отказался от своих задач

23 февраля 2022, 19:45  •  278 • Политика
Немецкий фонд-защитник "Северного потока - 2" отказался от своих задач.
Председатель немецкого фонда, нацеленного на защиту "Северного потока - 2" от санкций, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Эрвин Зеллеринг заявил, что его структура больше не будет выполнять возложенные задачи. В интервью, данном NDR, Эрвин Зеллеринг отказался поддерживать проект.
Экономическая деятельность фонда, по словам Зеллеринга, была остановлена накануне вечером. Шаг связан с тем, что ранее забуксовала сертификация газопровода. О том, что проверка "Северного потока - 2" будет начата заново, ранее заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. После чего правление фонда и решило принять случившееся во внимание, сказал Зеллеринг:
Мы более не связаны задачей, которую нам дал земельный парламент и чётко прописал в уставе, что мы, вопреки санкциям США, будем работать на завершение трубопровода.
Теперь фонд будет заниматься защитой климата. Напомним, Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации "Северного потока - 2" после признания Россией независимости республик Донбасса. Решение властями России было принято, чтобы остановить убийства русских в ДНР и ЛНР. Как отметил накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отказ ЕС от ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" навредит в первую очередь европейцам. Газ будет стоить дороже.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.

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