Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бессмертный полк юных
Националисты провели «молчаливую акцию» возле здания телеканала «Интер»
"Первый участок, но очень важный". Владимир Путин открыл Крымский мост
Минобороны вычислит наркоманов, которые пытаются «послужить родине»
Главная / В мире

Фонд Сороса выкинули из Венгрии

15 мая 2018, 22:24  •  46 • В мире
Наступление на венгерскую культуру остановлено
Фонд миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество» уходит из Венгрии и переносит центр международных операций в Берлин. Причиной в фонде назвали «всё более репрессивную политико-правовую среду в Венгрии».
«Венгерское правительство порочит… нашу работу и подавляет деятельность гражданского общества ради политической выгоды, используя тактику, не имеющую прецедента в Европейском союзе», – заявил президент фонда Патрик Гаспард. Он подчеркнул, что, действуя из Берлина, фонд продолжит осуществлять в Венгрии проекты в сфере образования, искусства, прав человека и свободы СМИ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Фонд Сороса в наступлении на венгерскую культуру и попытках спровоцировать в стране миграционный кризис. Были приняты соответсвующие поправки к законодательству («Стоп Сорос!»), согласно которым неправительственным организациям запрещено консультировать иммигрантов – просителей убежища и представлять их интересы без государственной лицензии. Такие организации обязаны отчитываться об источниках финансирования и проводимых мероприятиях.
Во время парламентских выборов в Венгрии в апреле 2018 г. агенты фонда были уличены в попытках спровоцировать недовольство общества действиями руководства страны.
В странах постсоветского мира Фонд Сороса был замешан в финансировании «цветных» переворотов в Киргизии, Молдавии и на Украине. Фонд действовал через разветвлённую сеть юридически независимых организаций. Другим направлением деятельности было финансирование «правильных» статей в ведущих мировых изданиях с целью создания благородного образа самого Сороса и его деятельности.
Британская The Guradian получила от него $100 000 на положительное освещение темы «Украина после майдана». Такие украинские СМИ, как «Крым. Реалии», Громадське ТВ, StopFake тоже кормились из соросовского корыта.
Соб. корр. ФСК
Обзор новостей

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

46
Источник
Похожие новости
14 мая 2018, 17:09
Лондон хочет сохранить доступ к разведывательной информации стран континентальной Европы
14 мая 2018, 16:54
«Таких роботов у них нет»: смогут ли американцы создать аналоги российских боевых комплексов «Уран-6» и «Уран-9»
15 мая 2018, 02:39
В небе и под водой: сможет ли Китай создать беспилотник-амфибию

15 мая 2018, 22:24
Фонд Сороса выкинули из Венгрии
15 мая 2018, 18:54
«Защитить национальные интересы»: Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях
15 мая 2018, 18:54
«Я осуждаю этот геноцид»: готов ли президент Турции разорвать дипотношения с Израилем
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 мая 2018, 14:24
Израиль мстит России за США: «Панцирь-С1» уничтожен, поставки С-300 сорваны
11 мая 2018, 14:24
«Удар возмездия»: как Израиль уничтожил «Панцирь»
14 мая 2018, 10:39
Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху?
15 мая 2018, 06:09
«Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню
13 мая 2018, 21:39
«Панцирь» уничтожили в пути
11 мая 2018, 09:24
"Эту ракету невозможно было сбить, тактический просчет военных". Эксперт прокомментировал видео уничтожения армией Израиля комплекса "Панцирь"
15 мая 2018, 01:09
Журналист «КП» нашел новые улики по катастрофе «Боинга» под Донецком: Спустя четыре года обломки все еще валяются в окрестном лесу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.