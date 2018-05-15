Фонд Сороса выкинули из Венгрии

Наступление на венгерскую культуру остановлено

Фонд миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество» уходит из Венгрии и переносит центр международных операций в Берлин. Причиной в фонде назвали «всё более репрессивную политико-правовую среду в Венгрии».

«Венгерское правительство порочит… нашу работу и подавляет деятельность гражданского общества ради политической выгоды, используя тактику, не имеющую прецедента в Европейском союзе», – заявил президент фонда Патрик Гаспард. Он подчеркнул, что, действуя из Берлина, фонд продолжит осуществлять в Венгрии проекты в сфере образования, искусства, прав человека и свободы СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Фонд Сороса в наступлении на венгерскую культуру и попытках спровоцировать в стране миграционный кризис. Были приняты соответсвующие поправки к законодательству («Стоп Сорос!»), согласно которым неправительственным организациям запрещено консультировать иммигрантов – просителей убежища и представлять их интересы без государственной лицензии. Такие организации обязаны отчитываться об источниках финансирования и проводимых мероприятиях.

Во время парламентских выборов в Венгрии в апреле 2018 г. агенты фонда были уличены в попытках спровоцировать недовольство общества действиями руководства страны.

В странах постсоветского мира Фонд Сороса был замешан в финансировании «цветных» переворотов в Киргизии, Молдавии и на Украине. Фонд действовал через разветвлённую сеть юридически независимых организаций. Другим направлением деятельности было финансирование «правильных» статей в ведущих мировых изданиях с целью создания благородного образа самого Сороса и его деятельности.

Британская The Guradian получила от него $100 000 на положительное освещение темы «Украина после майдана». Такие украинские СМИ, как «Крым. Реалии», Громадське ТВ, StopFake тоже кормились из соросовского корыта.