Фонд Сороса вложил сотни тысяч долларов: расследование подтвердило неслучайность нападений на русских в Грузии

Филиал Фонда Сороса в Грузии обвинил Тбилиси в "незаконном" приглашении российских депутатов и призвал к выступлениям против "антигосударственных действий" 20 июня. В тот же день в Тбились начались антироссийские массовые протесты и нападения на русских, говорится в расследовании RT.

Телеканал выяснил, что только с начала текущего года фонд Сороса "Открытое общество" направил на проекты в Грузии сотни тысяч долларов под предлогом борьбы с "российской дезинформацией", целью проектов было формирование у жителей страны негативного восприятия советского прошлого, когда Грузия и Россия были одной страной.

Призыв фонда Сороса выступить против "гибридной войны", которую якобы вед1т Москва, поддержали ещё 14 неправительственных организаций из Коалиции за евроатлантическую Грузию.

"Вне сомнения, пророссийские силы активно атакуют и ставят под угрозу интересы государства. Всю ответственность за процессы, которые разворачиваются в стране, несёт правительство. Поэтому мы призываем его дать безотлагательный ответ во исполнение своих конституционных обязанностей и пресечь антигосударственные действия", - говорится в их совместном заявлении.

Напомним, поводом для нападений на русских в Грузии стало то, что возглавляющий Генассамблею Межпарламентской ассамблеи православие депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента, которое ему отвела грузинская служба протокола. Это стало поводом для штурма здания парламента страны и массовых выступлений. Власти Грузии выступили на стороне русофобствующих радикалов.