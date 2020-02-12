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Фонд Сороса – спонсор Генпрокуратуры Украины

12 февраля 2020, 16:54  •  35 • Украина
Новость, поистине, сенсационная – Джордж Сорос в течение длительного времени оплачивал (и продолжает это делать) заграничные командировки сотрудникам Генпрокуратуры Украины. Об этом сообщается в официальном ответе офиса генпрокурора на запрос бывшего замминистра юстиции Украины Владимира Богатыря. «В период с 2014 по 2019 годы, - говорится в документе, - сотрудничество между Генпрокуратурой и фондом «Возрождение» носило экспертно-консультативный характер». Плюс оплата заграничных поездок.
Наличных денег при этом прокуроры не получали – во всяком случае, в ответе об этом говорится (зачем-то) прямым текстом. Что, согласитесь, наводит на некоторые рассуждения. Зато отмечается, что фонд Сороса организовывал именно «служебные заграничные командировки». С одной стороны – хорошо, что не развлекательные. С другой – если фонд финансирует заграничные командировки чиновника, то он, по всем правилам, должен получить с чиновника соответствующий отчёт. По-другому грантодатели не работают. Таким образом, фонду Сороса становится известно до мелочей, где был, что делал и с кем встречался за рубежом тот или иной чиновник. Регулируя сумму командировочных, фонд вполне мог влиять на чиновников, добиваясь от них не только подробной информации. А командировки, подчеркнём ещё раз, были служебные. Оцените уровень информированности сотрудников «Возрождения» - они могли обладать даже большей информацией от командированного, чем его работодатели.
Ещё примечательно то, что офис генпрокурора, по признанию авторов документа, не вёл учёта заграничных командировок сотрудников! Другими словами, полный объём отчётности такого рода доступен только фонду «Возрождение», и никому больше! Вот это поворот! Таким образом, офис генпрокурора, по сути, признал то, что командировочные сотрудники отчитывались только и непосредственно перед Соросом и его представителями. А ещё в документах признаётся, что Сорос оплачивал прокурорам сотрудничество с международным уголовным судом – правда, неясно, о какой форме сотрудничества и о каких суммах оплаты шла речь. Так или иначе, всё вышесказанное тянет на грандиозный скандал.

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