Фонд Рокфеллера пошёл в атаку. Человек Билла Гейтса вместе с IKEA потратит триллион долларов

Фонд Рокфеллера верен себе. Пока правительства Запада, прежде всего США, пытаются с его подачи загнать в стадо глобалистов непокорных Россию и Китай, структуры фонда глобализируют мир своими, экономическими методами. Только что стало известно, что Фонд Рокфеллера совместно с транснациональной корпорацией IKEA решили создать совместный фонд для "зелёных" инвестиций.

Официальной целью новой финансовой структуры с капиталом в перспективе до 1 трлн долларов провозглашается сокращение выбросов парниковых газов на 1 млрд тонн и выведение более 1 млрд человек из энергетической бедности в Индии, Нигерии и Эфиопии. На деле же можно подозревать, что всё закончится тем же, чем и другие программы рокфеллеровского фонда – экономическим закабалением местных экономических структур в пользу глобальных корпораций.

И вот почему.

Бесплатный сыр в мышеловке

Фонд Рокфеллера объединил усилия с Фондом @IKEAFoundation в борьбе с изменением климата и энергетической бедностью. Подробнее о наших совместных инвестициях в размере 1 миллиарда долларов читайте здесь,

– и далее следует ссылка на пресс-релиз обоих фондов. А написал об этом в своём "Твиттере" некто д-р Раджив Дж. Шах (Dr. Rajiv J. Shah) – нынешний президент Фонда Рокфеллера.

Об этом человеке дальше, а пока узнаем, во что же хотят вложить деньги два более чем серьёзных мировых финансовых игрока.

Фото: Скриншот страницы rockefellerfoundation.org

Про то, что Фонд IKEA и Фонд Рокфеллера объединяют усилия, чтобы создать "историческую инициативу для стимулирования инвестиций в распределённую возобновляемую энергию", мы уже прочитали. Что это конкретно означает?

На первый взгляд, ничего конкретного:

Одна из крупнейших распределённых инициатив в области возобновляемых источников энергии направлена на сокращение 1 миллиарда тонн выбросов парниковых газов и улучшение жизни 1 миллиарда человек за счёт: начала постпандемического экономического восстановления; предоставления странам с формирующейся экономикой возможности перейти на возобновляемые источники энергии.

Не очень понятно, правда? Экономическое восстановление – это что и за счёт чего? Инвестиции – во что? А возобновляемые источники энергии – это как? Ветрогенераторы каждой африканской пальмовой хижине? Солнечные батареи на крышу украинской мазанки?

Однако ясности прибавляет фраза:

Это возобновляемая энергия, получаемая из таких источников, как мини-сети и автономные решения, расположенные вблизи точки использования, а не из централизованных источников, таких как электростанции.

Пометим себе: автономные решения в пику централизованным источникам. Не в дополнение, как, например, газгольдеры для газификации домов, до которых не добрался магистральный газопровод. А именно противопоставление: газопроводам – нет! даёшь газгольдеры!

Зачем, если промышленная выработка энергии по определению дешевле частной мелочёвки? Не говоря уже о стоимости тех же солнечных батарей и энергии, потраченной в процессе их производства.

Дальше в том пресс-релизе идёт всякая финансовая лабуда – важная, конечно, тем, что

новая глобальная платформа будет осуществлять надзор за объединёнными соответствующими фондами организаций,

– и прочим "управлением согласованными усилиями по быстрому направлению средств на цели развития, на проекты, изменяющие жизнь на местах". На то они и фонды, как инструмент управления чужими деньгами. Но это именно лабуда для тех, кто хочет понять, для чего всё же конкретно два фонда затеяли новый совместный фонд. Не ради же контроля над бурными финансовыми потоками от житомирских хатынок?

Курс – на "зелень"!

Слова Пера Хеггенеса, генерального директора Фонда IKEA, – "если мировое потребление энергии не изменится с ископаемого топлива на возобновляемую энергию, мы не выполним амбиции Парижского соглашения, и миллионы семей останутся в нищете" – признаем, ничего не поясняют за подлинной своей издевательской бессмысленностью. Любая возобновляемая энергия сегодня стоит в разы дороже той, что добывается при помощи ископаемого, а тем более атомного топлива, – так что насчёт нищеты господин Хеггенес мог бы и промолчать.

Может быть, что-то пояснит партнёр сего господина, д-р Раджив Шах?

Миллионы жизней и триллионы долларов были потеряны из-за Covid 19, вынудив людей вернуться в нищету после десятилетий прогресса. Последствия климатического кризиса сделают ситуацию ещё хуже, поэтому мы должны инвестировать сейчас, чтобы обратить вспять эту нисходящую спираль,

– ничего не пояснил д-р Раджив Шах.

Ладно, зайдём с другой стороны.

Это может быть коммерчески выгодным. Первоначальный риск составляет $1 млрд, и это может разблокировать десятки миллиардов долларов. Мы здесь не играем. Мы видели, как это работает в Индии. Мы знаем, что нужно, чтобы добиться успеха,

– цитирует президента Фонда Рокфеллера издание Financial Times.

Вот это уже теплее! Но есть куда идти дальше.

Кто такой Раджив "Радж" Шах? Выходец из семьи индийских иммигрантов в США, по национальности гуджарати. Хорошо, даже отлично учился в школе, затем в Мичиганском университете. А во время учёбы в Wharton School of Business даже получил грант в 500 тысяч долларов на разработку "эконометрических инструментов для повышения эффективности больниц".

Эконометрия больниц, ага. Это что-то сродни наукометрии для академических исследований – неважно, что ты открыл и открыл ли вообще что-нибудь; важно, сколько статей ты подписал и сколько ссылок на них сделали другие такие же статейко-махеры.

Но самое интересное начинается дальше. В возрасте 28 лет д-р Шах занимает целый ряд директорских должностей в Фонде Билла и Мелинды Гейтс! Где управляет ни более ни менее как экономикой и финансами, руководит созданием Альянса за зелёную революцию в Африке, отвечает за развитие международного финансового фонда иммунизации, который "собрал более 5 миллиардов долларов для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации".

Скриншот страницы Dr. Rajiv J. Shah / twitter.com

Примечательно, чем закончилась идея с Альянсом за зелёную революцию в Африке (AGRA), который был создан тогда совместно с фондом Рокфеллера. А закончилось, как подытожили специалисты ряда международных организаций, полным провалом – усилить экономический выход от африканских фермерских хозяйств не удалось. Зато блестяще удалось лишить их собственного семенного производства и привязать к вечной закупке семян у американских корпораций Monsanto и Cargill.

В общем, "зелени" набрали.

Но им нужна была не только "зелень", но и здоровье…

Некоторое время назад Царьград писал о некоторых из тех организаций, что создал Билл Гейтс. Повторяться не будем, приведём лишь слова самого Гейтса, прозвучавшие в 2010 году в его докладе на закрытой конференции в Калифорнии:

У проблемы (выбросов углекислоты в атмосферу) есть четыре фактора, один из них – численность населения. Так вот, проще всего убрать людей. В мире сегодня 6,8 млрд человек, и это число возрастёт до 9 млрд. Если же мы проведём работу по созданию новых вакцин, развитию услуг в области репродуктивного здоровья, то мы уменьшим его, возможно, на 10–15%.

Как вам после этих слов роль д-ра Шаха в качестве ответственного за "развитие международного финансового фонда иммунизации"? И как – информация о том, что Фонд Гейтса испытывал собственную вакцину от ковид-19 на австралийских добровольцах?

Кстати, не было позже сообщений об успехе или неуспехе испытаний. Зато в прессе муссировалась информация, будто сама ООН признала, что "вакцина, финансируемая Гейтсом, вызвала вспышку полиомиелита в Африке".

Такой вот эпизод в жизни д-ра Шаха…

Но это, казалось, только подстегнуло его карьеру. В 36 лет он становится заместителем министра сельского хозяйства по исследованиям, образованию и экономике в министерстве сельского хозяйства США (USDA) при правлении президента Барака Обамы, а через полгодика – главным администратором Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID). А это – высший федеральный орган Штатов в области оказания помощи за рубежом, и его администратор назначается президентом с согласия Сената. И действует в координации с Государственным секретарём США.

За какие заслуги так подфартило д-ру Шаху? Или не за заслуги, а – за услуги? Ведь занялся он в этой организации реформированием бизнес-схем USAID – продвигавшаяся им модель развития была основана на взаимодействии с частным сектором. Это ж какие денежные потоки! Но ещё интереснее другое: усилия Раджива Шаха как администратора USAID увенчались пятикратным увеличением инвестиций США в зарубежное сельское хозяйство. А также в здравоохранение, чтобы – внимание! – оно могло сосредоточиться на рентабельных способах спасения жизней детей в возрасте до пяти лет. Интересно, что случилось с нерентабельными способами…

Вот такой человек и был избран 5 января 2017 года тринадцатым президентом Фонда Рокфеллера. Чтобы, очевидно, с фирменной энергией и напором заняться реализацией программ этого фонда. Одной из которых теперь стало инвестирование в возобновляемую энергию из автономных источников. Зачем?

На этот вопрос ответ – в следующем материале в продолжение данной темы.