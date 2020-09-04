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Фонд Навального заявил о "преступной" госпитализации блогера: Началась проверка
04 сентября 2020, 15:05 • 76 • Политика
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), связанный с блогером Алексеем Навальным, заявил о "преступной" госпитализации так называемого "оппозиционера". Началась проверка.
В частности, Следственный комитет передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление ФБК по факту госпитализации Навального. Отметим, что ФБК в своём заявлении требует возбудить уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" по факту произошедшего с Алексеем Навальным.
Как сообщает ФБК, в установленный срок ответа на это заявление якобы не последовало. ФБК подал жалобу в Басманный суд на бездействие следствия.
Сейчас проверка по госпитализации Навального проводится следователями управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу МВД.
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