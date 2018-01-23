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Фонд им. Бёлля предлагает россиянам развалить Россию

23 января 2018, 15:39  •  295 • Война
Российское отделение германского Фонда им. Генриха Бёлля в Москве объявило о программе поддержки исследований «региональных процессов» в России.
«Мы отдаём приоритет исследованию региональных процессов и участникам из регионов России», – говорится на официальной странице фонда.
Участники программы, получая денежные гранты, должны будут исследовать социально-политические процессы на Северном Кавказе и в других регионах Российской Федерации, обозначить проблемы с дискриминацией меньшинств, в том числе сексуальных, и переосмыслить оценку ключевых событий в истории России. Идеологией этих «исследований» являются рекомендации американских аналитиков и экспертов, в частности, такого проповедника «регионализма», как бывший сотрудник ЦРУ Пол Гобл, призывающий к разделу России на конкурирующие осколки.
Куратор программы – некая Нурия Фатыхова, автор лекций об идеологических итогах победы Советского Союза над нацистской Германией. Разбирая «культ победы» в Советском Союзе, Фатыхова утверждает (http://newsbalt.ru/analytics/2018/01/germanskiy-fond-prizval-kollaborantov-iz-rossii/): «Символ победы над нацизмом в послевоенные годы в СССР погряз в антисемитизме, как бы обменявшись им с довоенной Германией».
Для Фатыховой, рассуждающей в духе концепции «двух тоталитаризмов», СССР после разгрома Третьего Рейха – это тот же Третий Рейх до своего разгрома. И это далеко не первое нападение немецкого фонда на Великую Победу. Несколько лет назад Фонд им. Бёлля запустил программу «Цена Победы», призывая её участников «обратить внимание на тех, кому Победа принесла новые страдания».
Кроме осквернения Великой Победы и пропаганды однополых отношений, Фонд им. Бёлля занимается изысканиями в области экологии, сотрудничая с действующими в России прозападными НПО (Обществом «Мемориал» и др.).
Соб. корр. ФСК

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