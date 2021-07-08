Фонд Гейтса сбросил маски: "Готовы спонсировать, берите - отрабатывайте"

Фонд Билла и Мелинды Гейтс сбросил маски. Елена Афонина заметила, что организация даже не скрывает своего участия в финансировании парадов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения: "Готовы спонсировать, берите - отрабатывайте".

В Грузии радикальные борцы за так называемые европейские ценности призывали мочиться в "Боржоми", подчёркивалось в программе "Интервью" на канале Царьград.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений больно споткнулась о недовольство обычных граждан. 5 июля в Тбилиси должен был пройти парад в поддержку этих западных ценностей, но протестующие предотвратили его проведение.

Правда, мероприятие сорвали довольно жёстким способом: демонстранты разгромили офисы организаторов, перекрыли улицы, мешали работать журналистам, ломали и крушили оборудование.

Тут же последовали заявления возмущённых американцев. Если раньше был просто намёк на то, кто мог стоять за всей "радужной" пропагандой, то сейчас вуаль спала, оголив персонажей из Госдепа.

В американском ведомстве призвали наказать участников протеста в Грузии. О своём осуждении в их адрес заявил в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ведущая "Первого русского" Елена Афонина коснулась в программе вопроса финансирования таких парадов. Она обратила внимание, что, например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс даже не скрывает своего участия в этом процессе: