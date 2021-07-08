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Фонд Гейтса сбросил маски: "Готовы спонсировать, берите - отрабатывайте"

08 июля 2021, 19:15  •  89 • Политика
Фонд Билла и Мелинды Гейтс сбросил маски. Елена Афонина заметила, что организация даже не скрывает своего участия в финансировании парадов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения: "Готовы спонсировать, берите - отрабатывайте".
В Грузии радикальные борцы за так называемые европейские ценности призывали мочиться в "Боржоми", подчёркивалось в программе "Интервью" на канале Царьград.
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений больно споткнулась о недовольство обычных граждан. 5 июля в Тбилиси должен был пройти парад в поддержку этих западных ценностей, но протестующие предотвратили его проведение.
Правда, мероприятие сорвали довольно жёстким способом: демонстранты разгромили офисы организаторов, перекрыли улицы, мешали работать журналистам, ломали и крушили оборудование.
Тут же последовали заявления возмущённых американцев. Если раньше был просто намёк на то, кто мог стоять за всей "радужной" пропагандой, то сейчас вуаль спала, оголив персонажей из Госдепа.
В американском ведомстве призвали наказать участников протеста в Грузии. О своём осуждении в их адрес заявил в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Ведущая "Первого русского" Елена Афонина коснулась в программе вопроса финансирования таких парадов. Она обратила внимание, что, например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс даже не скрывает своего участия в этом процессе:
Они напрямую заявляют - мол, да мы выделяем 2 млрд долларов на борьбу с гендерным неравенством. Пожалуйста, готовы спонсировать, берите - отрабатывайте. И ведь отрабатывают…

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