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Фонд борьбы с коррупцией внесли в список НКО-иноагентов

09 октября 2019, 13:24  •  21 • Политика

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального внесен в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

В ведомстве заявили, что факт соответствия организации признакам НКО, которая выполняет функции иноагента, был установлен Главным управлением Минюста по Москве в ходе проведенного текущего контроля за ее деятельностью. 

Согласно закону, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, и ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.

В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

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