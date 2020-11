Фокусы олигарха: Билл Гейтс завоёвывает мир по блату • 36 • В мире 26 ноября 1976 года в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка "Microsoft". Этот день можно назвать официальным днём рождения компании, хотя создана она был годом ранее. С этого момента Билл Гейтс активно и не всегда праведными методами начал завоёвывать мир IT-бизнеса. И это была вовсе не сказочная история про успешного человека, который стал одним из самых богатых людей на планете исключительно благодаря своему таланту.

Аля Самитова Автор:Аля Самитова Жил-был мальчик. Ему повезло родиться в довольно известной и весьма небедной семье с богатыми традициями в сфере бизнеса, политики и общественной службы. Родители, решив приобщить отпрыска, к слову, довольно шкодливого, к "кругу избранных", отправили его учиться в самою привилегированную школу Сиэтла Lakeside School, что уже во многом определило его будущее. Но мальчик о будущем тогда ещё не думал и очень не хотел переходить в новую школу, ведь там не только давали хорошие знания, но и заставляли носить галстуки. Талантливый – в этом сомнений не было – мальчик учился хорошо, но только по математике. Тогда родители мальчика популярно объяснили ему роль денег в жизни на самом доходчивом примере: они платили сыну определённую сумму за отличные оценки. От взлома компьютера до своей компании – за семь лет Почти в это же время в школе появился компьютер – тогда это были гигантские ящики, занимавшие одну или несколько комнат. Доступ к этим чудо-ящикам компания Сomputer Center Corporation предоставляла исключительно за деньги. Мальчик понял, что влюбился в компьютеры, а вскоре встретил единомышленника из старшего класса. У диковинной машины приятели проводили всё свободное время, а однажды, когда истекло время, отведённое им для работы, они просто взломали программу. Последовали жёсткие санкции, приятелей отлучили от компьютера на целое лето. Однако после этого CCC согласились на предложение "злоумышленников" находить ошибки в их программном обеспечении в обмен за возможность работать на компьютерах. Через семь лет приятели, а речь, конечно, шла о Билле Гейтсе и Поле Аллене, создадут свою компанию Microsoft. Первый год работы Microsoft, весь штат которой состоял из трёх человек, закончила с оборотом 16 тысяч долларов, а через 25 лет выручка будет достигать уже 23 миллиардов долларов. Фото: Ken Wolter/Shutterstock Мы, конечно, сократили рассказ о пути, который привёл теперь уже компаньонов к успеху, были за это время и поражения, и победы, к примеру, Гейтсу было всего 15 лет, когда он продал за 20 тысяч долларов программу по оптимизации дорожного движения и считывания уличного трафика. Но главным толчком к будущему завоеванию мира стал свежий номер журнала Popular Electronic, на обложке которого красовался микрокомпьютер Altair – MITS. Гейтс пошёл напролом: связавшись с компанией-производителем, будущий миллиардер заявил, что он и Пол Аллен создали BASIC специально для их системы. На самом деле никакого кода ещё и в помине не было. Однако за 8 недель друзья смогли написать программу и разработать для компании MITS код BASIC специально под Altair. А вскоре на свет и появилась компания Microsoft. Сначала она называлась Micro-Soft, сокращение от "microprocessor/microcomputer" и "software". Дефис из названия исчез только через несколько месяцев. Нагло, напористо и немного "по блату" – как Гейтс шёл к успеху Вот так, напористо и нагло Гейтс будет действовать ещё не раз. Трюк с MITS он вскоре повторил с IBM, сообщив представителям компании, которая начинала наступление на рынок домашних компьютеров, что у него есть "почти завершённая" Disk Operation System (DOS) нового поколения. Правда, заключению контракта, выгодного для ещё мало кому известной компании, всё-таки поспособствовала мама Гейтса, на тот момент возглавлявшая очень влиятельную благотворительную организацию United Way of America вместе с Джоном Опелем, тогдашним директором IBM. Так что всё сложилось в лучших традициях "честной конкуренции", а точнее – "по блату". Конечно, и в этом случае никаких ещё наработок у Гейтса не было. Зато были деньги – BASIC продавался весьма успешно. Поэтому Microsoft приобрела готовую DOS у Seattle Computing, а IBM продала уже как свою собственную под названием MS-DOS. При этом Гейтс добился уникального, даже беспрецедентного условия: IBM купила лицензию на MS-DOS, а затем заключила соглашение, по которому Microsoft продолжает оставаться собственником системы и IBM платит им каждый раз, когда продаст компьютер с установленной MS-DOS. Вскоре после этого Гейтс, Аллен и их компания взлетели на вершину всемирного IT-бизнеса. Первый год работы Microsoft, весь штат которой состоял из трёх человек, закончила с оборотом 16 тысяч долларов, а через 25 лет выручка будет достигать уже 23 миллиардов долларов. "Хотел заграбастать побольше" 26 ноября 1976 года была зарегистрирована новая марка "Microsoft", а еще через пять лет компания превращается в корпорацию, во главе которой встали Билл Гейтс и Пол Аллен. Однако между партнёрами не всегда было всё гладко, и уже в 80-х годах они расстались. Вот так Гейтс и Аллен когда-то начинали. До того дня как Microsoft станет корпорацией, остаётся всего несколько лет. А потом дороги партнёров разойдутся в разные стороны. Фото: Barry Wong/ZUMAPRESS. com/Global look Press. При этом, как вспоминал Аллен, Гейтс в денежных вопросах был довольно жёсток, поэтому партнёры несколько раз пересматривали свои доли в бизнесе, конечно, в пользу Гейтса. Вот что писал Пол Аллен в своей книге "Миллиардер из Кремниевой долины": Мой партнёр хотел заграбастать как можно больше и уже ничего не выпускал из рук. С этим я примириться не мог… Тогда я подумал, что в какой-то момент должен буду уйти. На биржу акции Microsoft впервые вышли в 1986 году, и Билл Гейтс в одночасье стал сказочным богачом. Сегодня корпорация стала почти мировым монополистом, и это всё-таки сложно объяснить личными талантами Гейтса или связями его родителей, что-то тут замешано другое. Что же до главного детища Microsoft ОС Windows, то, как поговаривают, многие идеи были нагло спёрты у конкурентов. Корпорация часто выступала фигурантом в судебных разбирательствах. Самое резонансное дело рассматривалось в 2004 году, когда Microsoft признали "чрезмерным монополистом", обязав выплатить Евросоюзу 613 миллионов долларов. Ещё одна интересная деталь: Гейтс в своё время поступил в Гарвард, но через два года то ли был отчислен, то ли сам ушёл ради развития своей компании. Однако в июне 2007 года миллиардер всё-таки получил диплом этого престижного университета. Правда, не за то, что он его закончил, а за "выдающиеся заслуги". Сегодня Билл Гейтс уже давно не руководит компанией: в конце 2008 года он передал бразды правления преемнику – Стиву Баллмеру. Видимо, в IT-бизнесе завоёвывать было уже нечего. Зато миллиарды давали возможность Гейтсу перейти к завоеванию всего мира. Чем он сейчас и заниимается под видом "благотворительности" и борьбы за здоровье населения всей планеты. Своей "миссией" миллиардер считает улучшение санитарных условий в развивающихся странах. К примеру, при помощи безотходного унитаза, на разработку которого были потрачены миллионы долларов. При этом Гейтс не забывает приумножать свои богатства. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





36 Источник Похожие новости Датчане заметили странное: Норки с COVID "восстали" из могил "Упала на пол, сжимая его в руках": Меган Маркл потеряла ребёнка Операция "Доминион": Переизбраться Трампу поможет женщина Британец увидел недоброе в провокации эсминца США: "Угроза Третьей мировой" Мир потрясён, Аргентина в трауре: Каким мы запомним Диего Марадону Был бледен и чувствовал себя плохо: О чём перед смертью сказал Марадона Новости партнеров