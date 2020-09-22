Фокин напомнил, почему на Донбассе начался конфликт, и назвал ошибкой закон о единственном государственном языке

Конфликт на Донбассе во многом начался по причине языкового вопроса, и по причине того, что центральные власти обманули ожидания людей в его отношении.Об этом «Украинскому радио» заявил заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин.По его мнению, именно языковой вопрос стал поводом для начала конфликта на Востоке Украины в 2014 году.«С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного», – сказал он.При этом Фокин убежден, что языковая политика действующей в Украине власти «не совпадает с мнением подавляющего числа людей» и не соответствует Конституции.«Не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением подавляющего большинства людей. Согласно официальной статистике, треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, что украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе», – сказал Фокин.На замечание о том, что в Украине уже действует закон об украинском языке как единственном государственном, Фокин отметил, что его принимали люди, а людям «свойственно ошибаться». Он указал, что этот закон «противоречит Конституции».Ранее Витольд Фокин вызвал на себя огонь со стороны националистических кругов, призвав дать всему Донбассу особый статус и объявить всеобщую амнистию для участников конфликта. Политика внесли в списки «Миротворца» и призвали изгнать из ТКГ по Донбассу. Между тем, Фокин лишь призвал следовать положениям Минских соглашений. Сам замглавы украинской делегации в ТКГ заявил, что покинет свой пост, если власти не услышат и не примут его предложений по Донбассу.