Фобии долой! Путин научил Европу любить правильно

Подводя итоги своего выступления на сессии форума в Давосе, президент России Владимир Путин отметил, что "Россия и есть часть Европы" и "по сути это - одна цивилизация". Он привёл в пример озвученную ранее позицию Гельмута Коля, который утверждал, что "если европейская культура хочет сохраниться, то Западная Европа и Россия должны быть вместе".

Сложившуюся сегодня ситуацию президент России считает ненормальной и высказался за возвращение "позитивной повестки дня".

"Нужно избавиться от фобий прошлого! Смотреть в будущее", - призвал Владимир Путин европейцев.

Российский лидер научил Европу и правильно любить, подчеркнув, что это чувство должно быть взаимным, а не однобоким.

"Любовь невозможна, если рекламируется только с одной стороны, - обратил внимание глава государства. - Она должна быть взаимной".