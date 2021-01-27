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Фобии долой! Путин научил Европу любить правильно

27 января 2021, 17:45  •  166 • Политика
Президент России Владимир Путин, подводя итоги своего выступления на Давосском форуме, отметил близость России и Европы, призвал "избавиться от фобий прошлого" и научил ЕС любить правильно.
Подводя итоги своего выступления на сессии форума в Давосе, президент России Владимир Путин отметил, что "Россия и есть часть Европы" и "по сути это - одна цивилизация". Он привёл в пример озвученную ранее позицию Гельмута Коля, который утверждал, что "если европейская культура хочет сохраниться, то Западная Европа и Россия должны быть вместе".
Сложившуюся сегодня ситуацию президент России считает ненормальной и высказался за возвращение "позитивной повестки дня".
"Нужно избавиться от фобий прошлого! Смотреть в будущее", - призвал Владимир Путин европейцев.
Российский лидер научил Европу и правильно любить, подчеркнув, что это чувство должно быть взаимным, а не однобоким.
"Любовь невозможна, если рекламируется только с одной стороны, - обратил внимание глава государства. - Она должна быть взаимной".

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