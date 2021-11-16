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Флот США отчитался о перемещениях эсминца Porter в Чёрном море: "Начал транзит"
16 ноября 2021, 11:15 • 125 • Политика
Шестой флот ВМС США отчитался о перемещениях эсминца Porter в Чёрном море. По данным пресс-службы флота, эсминец "начал свой запланированный южный транзит".
В сообщении указано, что после проведения "морских операций и учений вместе с союзниками и партнёрами НАТО" эсминец начал перемещение из Чёрного моря в Средиземное.
Ранее китайское издание Sohu назвало заход трёх американских военных кораблей Mount Whitney, Porter и John Lenthall в акваторию Чёрного моря не чем иным, как полноценной провокацией. При этом аналитики издания отметили, что в этот раз холодное молчание президента России Владимира Путина сулит НАТО невиданные ранее проблемы.
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