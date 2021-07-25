Флот США лишат десятков боевых кораблей: Найдена странная уязвимость

Флот США лишат десятков боевых кораблей. В Пентагоне подготовили перечень судов, которые планируют списать. Туда вошли корабли типа Freedom, у всех из них найдена одна и та же странная уязвимость.

В Министерстве обороны США занялись списанием кораблей, которые стоят на вооружении ВМС страны. О начале этого процесса рассказывается в статье РИА Новости.

Военачальники морских сил Соединённых Штатов разместили перечень военных судов, которые исключат из флота в следующем году. Туда вошли свыше 20 кораблей, в том числе новые.

Среди них оказались три литоральных боевых судна типа Freedom, которые поступили в ВМС США девять, пять и четыре года назад.

У каждого из них прямо в воде отмечались аналогичные неисправности двигателей. Они внезапно глохли, из-за чего суда приходилось доставлять назад к берегу с помощью буксира.

В общей сложности на вооружении американского флота находятся 10 кораблей типа Freedom, ещё семь в настоящее время строятся.

Специалисты Пентагона не исключают, что идентичные поломки сразу на трёх судах могут свидетельствовать о конструктивной неполадке всей серии.