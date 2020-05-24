Флот США бесполезен в Арктике. Россия уже доминирует там

Арктика стала важным регионом в глобальном стратегическом противостоянии России и Соединённых Штатов. Об этом РИА ФАН заявил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Он пояснил, что главным преимуществом Вашингтона является авианосный флот, однако он не сможет действовать в сложных погодных условиях Арктического региона. Речь идёт о тумане, волнении на море, айсбергах и обледенении акватории.

В рамках учений в 2019 году флот НАТО попытался зайти в район Баренцева моря с авианосной группой, но быстро ретировался. Остаются только эсминцы, но у России есть чем на это ответить.

Если говорить о подводном флоте США, то он уступает российскому по численности субмарин. Кроме того, у нас есть множество дизельных подлодок, которые производят меньше шума, чем американские атомные, а также способны действовать вблизи берегов.

"Российские субмарины представляют для американских подводных лодок серьёзную угрозу. Вряд ли американцы как-то могут повлиять на эту ситуацию в Арктике", - подчеркнул эксперт.

Финальным аккордом станет отсутствие у США и НАТО ледоколов, флот которых Россия как раз активно развивает.

Как напоминает "Взгляд", в марте 2020 года президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года. Приоритетами Москвы стали обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, сохранения Арктического региона как территории мира и взаимовыгодного партнерства, превращение зоны в стратегическую ресурсную базу, повышение уровня жизни местных жителей и так далее.

При этом глава государства констатировал, что РФ удалось создать эффективную группировку войск общего назначения в Арктике, что позволит обеспечить военную безопасность.