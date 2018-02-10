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Флот снова оказался в падчерицах

10 февраля 2018, 16:09  •  115 • Аналитика
В последний день января традиционно в Министерстве обороны России под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошел единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры российских Вооруженных сил (ВС). В рамках данного мероприятия было заявлено о том, что в течение 2017 года в различные виды и рода войск ВС России поступило в общей сложности более 3,5 тыс. «перспективных образцов вооружения и военной техники», в том числе: более 110 самолетов и вертолетов, 2 боевых корабля, 3 оперативно-тактических ракетных комплекса (ОТРК) «Искандер-М», 9 зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», а также более 400 единиц различного бронетанкового вооружения и образцы космической техники. В плановом порядке продолжали поступать инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.



Кроме того, как сообщил в своем докладе начальник Управления военных представительств МО РФ полковник Олег Степанов, только в четвертом квартале на предприятиях промышленности были приняты и поставлены в войска новые и отремонтированные образцы вооружения и военной техники, в том числе:


– в интересах Сухопутных войск: 2 бригадных комплекта ОТРК «Искандер-М», 4 комплекта зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск, 183 единицы различного бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13 тыс. единиц средств связи и 433 станции радиоэлектронной борьбы;

– в интересах Воздушно-космических сил (ВКС): 25 новых и 78 отремонтированных самолетов, 35 новых и 29 отремонтированных вертолетов, 2 полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 и 24 боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», 112 радиолокационных станций различного назначения и более 37 тыс. авиационных средств поражения;

– в интересах Военно-морского флота (ВМФ): сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров» (корабль вошел в состав 30-й дивизии Черноморского флота ВМФ РФ, более подробно о нем см. статью Александра Мозгового «Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова» в выпуске «НВО» от 19.01.18), два береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», 16 кораблей и судов обеспечения, 8 радиолокационных станций различного назначения и 326 противолодочных ракет;

– в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН): 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, а также 310 других составных частей новых ракетных комплексов шахтного и подвижного базирования, на которые продолжается перевооружение ракетных полков и дивизий РВСН.

В целом, как было подчеркнуто в выступлении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, государственный оборонный заказ 2017 года по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники был выполнен на 98,5%, а по ремонту – на 96,7%. При этом в полном объеме выполнены планы поставки по вертолетам, береговым ракетным комплексам, космическим средствам, зенитным ракетным системам и комплексам, ракетным комплексам Сухопутных войск, бронетанкового вооружения и техники, радиолокационным станциям, средствам стратегического назначения, а также планы ремонта (модернизации) по средствам обеспечения ВМФ РФ, корабельного вооружения и другой техники.

Казалось бы, все хорошо в отечественном военном ведомстве, которому в вопросе таких масштабных поставок вооружения, военной и специальной техники многие страны мира могут только позавидовать. В части, касающейся РВСН, ВКС и Сухопутных войск это, судя по всему, так и есть. Однако ситуация, сложившаяся в сфере обновления корабельного состава российского Военно-морского флота, не может не настораживать. Более того, надо сказать прямо – она просто удручающа. Хотя и в некоторой степени оказалась скрыта за всполохами разрывов мощных боевых частей крылатых ракет морского базирования «Калибр», которые стали не только смертельной угрозой для террористов в Сирии, но и серьезным аргументом Москвы на внешнеполитической арене. Но ведь «Калибры» и их носители это вовсе не весь флот и далеко не все, что ему нужно для эффективного решения возложенных на него задач. Да и с носителями тех же «Калибров» тоже есть проблемы: их недопустимо мало, поэтому говорить о какой-то там «калибризации» российского флота, как представляется, преждевременно.
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Более того, один из двух вошедших в боевой состав флота кораблей, корвет «Совершенный», не может считаться полностью боеготовым по ряду причин (см. «Ждет ли нас новая Цусима», «НВО» от 22.12.17). Но еще более удручающим и тревожным является тот факт, что в формат долгостроя – иначе и не назовешь – перешли так необходимые флоту «еще вчера» большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», строящийся уже почти полтора десятка лет, фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который 1 февраля отметил 12-й год со дня своей закладки, и др. Причем оба упомянутых корабля – головные в своей серии, а потому задержка с их вводом в строй самым негативным образом сказывается на работах по всем остальным однотипным кораблям.

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Владимир Куроедов приводил в свое время такие цифры: финансирование российского ВМФ в период с середины 1990-х по начало 2000-х годов, то есть в целом более 10 лет, осуществлялось на уровне примерно 12–14% от совокупного бюджета Минобороны России. Причем даже при таком мизерном финансировании флот в период 2001–2006 годов недополучил более 60 млрд руб. запланированных средств. С учетом того что с двух географических направлений безопасность нашего государства зависит фактически всецело от эффективных действий флота, назвать такое отношение к последнему можно только издевательством или, если хотите, геноцидом. А кто сегодня виновен в срыве гособоронзаказа в части ВМФ?
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Да, военный флот – удовольствие не из дешевых. Но если он стране нужен (а он, безусловно, нужен), то сил и средств на его развитие жалеть не следует. При сложившемся на сегодня весьма плачевном состоянии с корабельным составом морских сил общего назначения (все более или менее у нас хорошо только с морскими силами ядерного сдерживания) сдача флоту двух боевых кораблей основных классов за календарный год – просто неприемлемо.

Впрочем, есть в этом всем и положительный момент. Наконец-то цифры по переданным ВМФ боевым кораблям, приведенные в отчете военного ведомства, совпали с теми, что приводят в своих публикациях авторы «НВО». Ранее в этом плане существовали постоянные то ли недочеты, то ли приписки. Что ж, хоть в этом наведен порядок. Теперь осталось лишь повысить темпы ввода новых боевых кораблей и вспомогательных судов в боевой состав отечественного Военно-морского флота, причем в реальности, а не на бумаге. От этого в конечном счете зависит не только сохранение за Россией статуса морской державы, но и безопасность всех ее граждан.

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