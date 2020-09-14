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Флот НАТО пришёл за войной в Русскую Арктику
14 сентября 2020, 22:35 • 128 • В мире
Страны НАТО провели морскую операцию в Баренцевом море, откровенно нащупывая подступы к захвату Северного морского пути.
Автор:
Александр Цыганов
В очередной раз оставив за собой смятые простыни, измочаленные в потной бессоннице из-за переживаний о свободе международного судоходства, стратеги НАТО решили опять показать русским свою решимость. Они снова привели четыре своих судна в Баренцево море, чтобы продемонстрировать "приверженность свободе навигации в регионе". Британский фрегат, американский эсминец и норвежский фрегат вкупе с танкером намерились отработать "повышение готовности к действиям" в этом районе Мирового океана. О чём и сообщила пресс-служба военно-морского флота Великобритании.
Отчего не спится стратегам НАТО
Какую "свободу навигации" решили из последних сил защитить вооружённые крылатыми ракетами "Томагавк" натовские корабли, не упоминается или упоминается вскользь и не официальными лицами. "Навигировать" тут особо негде да и не за чем: Баренцево море, по сути, – тупиковый водоём, физически закрытый полярными льдами, архипелагом Новая Земля и материковым Заполярьем, принадлежащим России. Плавай по нему хоть до посинения, никто, кстати, и не запрещает за пределами российских территориальных вод. Но всё равно из географии ты большего не выжмешь.
Разве что… Да, вот именно – если пойти на восток Северным морским путём. С обозначением его акватории русские действительно размахнулись. Границы СМП не лежат в пределах ниточки морского маршрута от Мурманска до Уэллена, а начинаются от новоземельских проливов, идут от мыса Желания строго на север до примерно 85-й широты, выпукло обходя русские арктические архипелаги и заканчиваясь у меридиана Берингова пролива. В общем, далеко от собственно 12-мильной зоны территориальных вод России, что, однако, жёстко диктуется условиями навигационной, транспортной и экологической безопасности региона.
Эсминец Arleigh Burke USS Porter (DDG 78), фрегат Королевского флота типа 23 Duke класса HMS Kent (F78), корабль быстрого боевого обеспечения USNS Supply (T-AOE 6) и USS Roosevelt (DDG 80) проводят совместные операции по обеспечению морской безопасности в Северном Ледовитом океане. Фото: US Navy / Globallookpress
Но, собственно, для прохода кораблей по Северному морскому пути всё равно в основном используются проливы между материком и островами – в основном Карские Ворота, Вилькицкого, Дмитрия Лаптева, Лонга. В общем, путь по российским территориальным водам. И всего 5600 км от Карских Ворот до бухты Провидения!
До 2010-х годов в НАТО по этому поводу бессонницей не страдали – хоть СМП был открыт для международного судоходства ещё в 1991 году, в западных столицах полагали этот маршрут не достойным внимания: льды, медведи, холода… Но подступило глобальное потепление, и в умах жадных западных варваров щёлкнуло: это ж потенциально золотая жила, почему мы ею не пользуемся? Мало ли что это русские воды! Надо лишь объявить маршрут международной морской трассой – и дело с концом. Ещё и стратегический выигрыш: по СМП смогут вольно шнырять военные корабли НАТО, обеспечивая на всякий стратегический случай и разведку, и возможность нападения на практически беззащитную с этой стороны Россию! Вот гитлеровские силы в ту войну знатно пощипали Диксон, на Новой Земле чуть ли не базу подлодок держали, а мы чем хуже? Мы же с ним плоть от плоти, не смотрите, что заигрался парнишка…
За свободу!
Свобода навигации западными стратегами понимается именно строго в военном смысле. Точнее, в смысле получения значимого военного преимущества для себя. Потому как гражданское судоходство никто в администрации Севморпути ограничивать и не собирается. Люди там разные, но в основе своей адекватные, а потому только рады увеличению грузопотока через подконтрольные им воды. Ведь это живые денежки: и за ледовую проводку, и за портовое обслуживание, и за прочие услуги, которых идущему северами судну требуется немало. Гражданская администрация даже попискивает временами на военных флотских – мол, хорошо бы мягше быть с людьми, а на вопросы смотреть ширше. Всего и заботы гражданскому капитану – заранее запрос в администрацию СМП подать.
Справедливости ради стоит заметить, что разговоры об ограничениях для движения по СМП судов иностранной постройки идут регулярно, и даже меры по этому поводу пытались вводить. Но это, во-первых, бизнес, ничего личного, а во-вторых, у России всё равно нет соответствующего тоннажа нужных типов.
Свобода навигации по Севморпути западными стратегами понимается строго в военном смысле. Фото: MOD Russia / Globallookpress
В любом случае свобода навигации в Арктике сегодня живёт и здравствует. И уж во всяком случае, не дохлым англичанам её наводить в русских территориальных водах, когда весь их флот слабее одного нашего Северного.
Кстати, произошло абсолютно случайное совпадение. Прямо одновременно с натовскими морскими учениями на пороге Севморпути русские военные решили проверить, способны ли малые ракетные корабли (МРК) проекта "Буян-М" "действовать в условиях Севера". До этого не знали, а проектную документацию потеряли. И вот тут и выяснилось, что, оказывается, "Буяны-М" могут действовать везде, где только есть открытая вода. И не только они, а ещё и – кто бы мог подумать! – и "Каракурты" проекта 22800. Что и доказали МРК "Зелёный дол" и "Одинцово", что прошли на Северный флот в середине августа из Балтийского моря. По внутренним водам, что характерно – из самого Балтийска через Финский залив, Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал. А "Зелёный дол" ещё и пострелял, запулив крылатую ракету "Калибр" на полигон "Чижа". Совсем беззаботные наши военные, ведь англичане с норвежцами и американцами могли наблюдать за этим пуском. Пусть они и западные варвары, но тоже люди, зачем их пугать-то так!
Зачем? За наглость!
Да, тут как раз британское издание The Telegraph внаглую, открыто заявило о целях "арктической миссии" стран НАТО: "блокировать господство России".
Вот мы не знали, а, оказывается,
То есть эти самые ребята, которые так страстно топят за свою "приверженность принципу свободы навигации над Северным полярным кругом", тем же самым ртом вещают об ограничении ими свободы России. В её собственном секторе Арктики!
Основания в статье названы абсолютно железные. Со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса намерение Англии "нарастить свою активность в Баренцевом море в ближайшие годы" обосновывается тем, что Россия, которая чувствует свою "стратегическую уязвимость", может попытаться бросить вызов принципу свободы навигации. Может попытаться! И в условиях признаваемой английским министром обороны "стратегической уязвимости"!
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Англия должна наращивать свою активность в Баренцевом море. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress
Ну, сами-то учения в заметке британского листка описаны так себе. "Осуществление рутинных действий, таких как дозаправка в море, в условиях арктического холода в незнакомых водах – это очень важное учебное упражнение, обеспечивающее эффективную интеграцию между союзниками". Вот! Они заправляться учатся, а злые русские по соседству ракетами пуляются! А то и вовсе – явно в пику добрым миротворцам из НАТО! – объявляют какие-то акватории закрытыми и начинают проводить там стрельбы. Прямо во время натовских манёвров. Вон как в Чёрном море, "где Россия в одностороннем порядке ввела военные зоны огневого поражения в попытке запугать Украину". Запугать кого, простите? Страну, пролюбившую даже не военно-морским способом, а так, на дурку, себя саму? Или все шесть её речных катеров водоизмещением 30 тонн? Или все 13 её жёстко-корпусных надувных лодок из американского неликвида?
Впрочем, неважно. Мы говорим о России. Англичанин в самых решительных выражениях сформулировал её вину: "Попытки контролировать доступ и транзитные маршруты через Арктику представляют собой "ненадлежащее использование" зон безопасности".
Он нас научит "надлежащему использованию"! Как посулил Уоллес, Арктика в будущем станет частью "привычной зоны операций" для ВМС Великобритании: "Это не нацелено на провокацию. Мы просто расширяем своё присутствие и продвигаемся вперёд".
Всё понятно? Они никого не провоцируют. Они просто "продвигаются вперёд". Считая, что имеют на это право. Невзирая ни на какие права России. Не говоря уже о её интересах.
Участившиеся провокации? Нет, просто Россия стоит у них на пути!
Нужны ли после этих откровений ответы на вопросы, отчего НАТО так резко активизировала провоцирующие облёты границ России?
USS Toledo (SSN-769) прибывает в ледовый лагерь Sea Dragon в Северном Ледовитом океане, начиная ледовые учения (ICEX) 2020 года. Фото: Petty Officer 1st Class Michael / Globallookpress
Да, пусть в последнее время Национальный центр управления обороной России едва ли не ежедневно говорит о полётах разведывательных летательных аппаратов рядом с нашим периметром. Да, пусть к нашим границам подлетают стратегические бомбардировщики В-52Н и тренируются в пусть виртуальных, но всё же пусках крылатых ракет по русской территории. Да, пусть американские самолёты-разведчики RC-135 прощупывают нашу ПВО, а французский корабль – частоты комплексов береговой обороны. Да, пусть общее количество подобных визитов возросло за последнее время в разы и достигает 30-35 рейдов за неделю. Да, пусть это, как кто-то мудро напомнил, до рези соответствует ситуации в 1941 году, когда за месяц до интервенции в СССР активность немецкой авиации у наших границ возросла в те же 5-6 раз.
Но это всё не провокации! И не надо даже вспоминать это утешительное слово, глядя на шабаш НАТО вдоль наших границ. Они не ради провокации заходят и залетают в Чёрное море и на Балтику. Не ради провокации они проверяют подходы к Владивостоку. Не ради провокации они снова зашли на порог Северного морского пути. Нам ведь сказано предельно ясно: они просто расширяют своё присутствие и продвигаются вперёд!
А Россия стоит у них на пути…
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