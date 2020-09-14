Флот НАТО пришёл за войной в Русскую Арктику

Автор:

Александр Цыганов

В очередной раз оставив за собой смятые простыни, измочаленные в потной бессоннице из-за переживаний о свободе международного судоходства, стратеги НАТО решили опять показать русским свою решимость. Они снова привели четыре своих судна в Баренцево море, чтобы продемонстрировать "приверженность свободе навигации в регионе". Британский фрегат, американский эсминец и норвежский фрегат вкупе с танкером намерились отработать "повышение готовности к действиям" в этом районе Мирового океана. О чём и сообщила пресс-служба военно-морского флота Великобритании.

Отчего не спится стратегам НАТО

Какую "свободу навигации" решили из последних сил защитить вооружённые крылатыми ракетами "Томагавк" натовские корабли, не упоминается или упоминается вскользь и не официальными лицами. "Навигировать" тут особо негде да и не за чем: Баренцево море, по сути, – тупиковый водоём, физически закрытый полярными льдами, архипелагом Новая Земля и материковым Заполярьем, принадлежащим России. Плавай по нему хоть до посинения, никто, кстати, и не запрещает за пределами российских территориальных вод. Но всё равно из географии ты большего не выжмешь.

Разве что… Да, вот именно – если пойти на восток Северным морским путём. С обозначением его акватории русские действительно размахнулись. Границы СМП не лежат в пределах ниточки морского маршрута от Мурманска до Уэллена, а начинаются от новоземельских проливов, идут от мыса Желания строго на север до примерно 85-й широты, выпукло обходя русские арктические архипелаги и заканчиваясь у меридиана Берингова пролива. В общем, далеко от собственно 12-мильной зоны территориальных вод России, что, однако, жёстко диктуется условиями навигационной, транспортной и экологической безопасности региона.

Эсминец Arleigh Burke USS Porter (DDG 78), фрегат Королевского флота типа 23 Duke класса HMS Kent (F78), корабль быстрого боевого обеспечения USNS Supply (T-AOE 6) и USS Roosevelt (DDG 80) проводят совместные операции по обеспечению морской безопасности в Северном Ледовитом океане. Фото: US Navy / Globallookpress

Но, собственно, для прохода кораблей по Северному морскому пути всё равно в основном используются проливы между материком и островами – в основном Карские Ворота, Вилькицкого, Дмитрия Лаптева, Лонга. В общем, путь по российским территориальным водам. И всего 5600 км от Карских Ворот до бухты Провидения!

До 2010-х годов в НАТО по этому поводу бессонницей не страдали – хоть СМП был открыт для международного судоходства ещё в 1991 году, в западных столицах полагали этот маршрут не достойным внимания: льды, медведи, холода… Но подступило глобальное потепление, и в умах жадных западных варваров щёлкнуло: это ж потенциально золотая жила, почему мы ею не пользуемся? Мало ли что это русские воды! Надо лишь объявить маршрут международной морской трассой – и дело с концом. Ещё и стратегический выигрыш: по СМП смогут вольно шнырять военные корабли НАТО, обеспечивая на всякий стратегический случай и разведку, и возможность нападения на практически беззащитную с этой стороны Россию! Вот гитлеровские силы в ту войну знатно пощипали Диксон, на Новой Земле чуть ли не базу подлодок держали, а мы чем хуже? Мы же с ним плоть от плоти, не смотрите, что заигрался парнишка…

За свободу!

Свобода навигации западными стратегами понимается именно строго в военном смысле. Точнее, в смысле получения значимого военного преимущества для себя. Потому как гражданское судоходство никто в администрации Севморпути ограничивать и не собирается. Люди там разные, но в основе своей адекватные, а потому только рады увеличению грузопотока через подконтрольные им воды. Ведь это живые денежки: и за ледовую проводку, и за портовое обслуживание, и за прочие услуги, которых идущему северами судну требуется немало. Гражданская администрация даже попискивает временами на военных флотских – мол, хорошо бы мягше быть с людьми, а на вопросы смотреть ширше. Всего и заботы гражданскому капитану – заранее запрос в администрацию СМП подать.

Справедливости ради стоит заметить, что разговоры об ограничениях для движения по СМП судов иностранной постройки идут регулярно, и даже меры по этому поводу пытались вводить. Но это, во-первых, бизнес, ничего личного, а во-вторых, у России всё равно нет соответствующего тоннажа нужных типов.

Свобода навигации по Севморпути западными стратегами понимается строго в военном смысле. Фото: MOD Russia / Globallookpress

В любом случае свобода навигации в Арктике сегодня живёт и здравствует. И уж во всяком случае, не дохлым англичанам её наводить в русских территориальных водах, когда весь их флот слабее одного нашего Северного.

Кстати, произошло абсолютно случайное совпадение. Прямо одновременно с натовскими морскими учениями на пороге Севморпути русские военные решили проверить, способны ли малые ракетные корабли (МРК) проекта "Буян-М" "действовать в условиях Севера". До этого не знали, а проектную документацию потеряли. И вот тут и выяснилось, что, оказывается, "Буяны-М" могут действовать везде, где только есть открытая вода. И не только они, а ещё и – кто бы мог подумать! – и "Каракурты" проекта 22800. Что и доказали МРК "Зелёный дол" и "Одинцово", что прошли на Северный флот в середине августа из Балтийского моря. По внутренним водам, что характерно – из самого Балтийска через Финский залив, Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал. А "Зелёный дол" ещё и пострелял, запулив крылатую ракету "Калибр" на полигон "Чижа". Совсем беззаботные наши военные, ведь англичане с норвежцами и американцами могли наблюдать за этим пуском. Пусть они и западные варвары, но тоже люди, зачем их пугать-то так!

Зачем? За наглость!

Да, тут как раз британское издание The Telegraph внаглую, открыто заявило о целях "арктической миссии" стран НАТО: "блокировать господство России".

Вот мы не знали, а, оказывается,

ВМС Великобритании продемонстрировали России, что она не может чувствовать себя излишне свободно в Арктике.

То есть эти самые ребята, которые так страстно топят за свою "приверженность принципу свободы навигации над Северным полярным кругом", тем же самым ртом вещают об ограничении ими свободы России. В её собственном секторе Арктики!

Основания в статье названы абсолютно железные. Со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса намерение Англии "нарастить свою активность в Баренцевом море в ближайшие годы" обосновывается тем, что Россия, которая чувствует свою "стратегическую уязвимость", может попытаться бросить вызов принципу свободы навигации. Может попытаться! И в условиях признаваемой английским министром обороны "стратегической уязвимости"!

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Англия должна наращивать свою активность в Баренцевом море. Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Ну, сами-то учения в заметке британского листка описаны так себе. "Осуществление рутинных действий, таких как дозаправка в море, в условиях арктического холода в незнакомых водах – это очень важное учебное упражнение, обеспечивающее эффективную интеграцию между союзниками". Вот! Они заправляться учатся, а злые русские по соседству ракетами пуляются! А то и вовсе – явно в пику добрым миротворцам из НАТО! – объявляют какие-то акватории закрытыми и начинают проводить там стрельбы. Прямо во время натовских манёвров. Вон как в Чёрном море, "где Россия в одностороннем порядке ввела военные зоны огневого поражения в попытке запугать Украину". Запугать кого, простите? Страну, пролюбившую даже не военно-морским способом, а так, на дурку, себя саму? Или все шесть её речных катеров водоизмещением 30 тонн? Или все 13 её жёстко-корпусных надувных лодок из американского неликвида?

Впрочем, неважно. Мы говорим о России. Англичанин в самых решительных выражениях сформулировал её вину: "Попытки контролировать доступ и транзитные маршруты через Арктику представляют собой "ненадлежащее использование" зон безопасности".

Он нас научит "надлежащему использованию"! Как посулил Уоллес, Арктика в будущем станет частью "привычной зоны операций" для ВМС Великобритании: "Это не нацелено на провокацию. Мы просто расширяем своё присутствие и продвигаемся вперёд".

Всё понятно? Они никого не провоцируют. Они просто "продвигаются вперёд". Считая, что имеют на это право. Невзирая ни на какие права России. Не говоря уже о её интересах.

Участившиеся провокации? Нет, просто Россия стоит у них на пути!

Нужны ли после этих откровений ответы на вопросы, отчего НАТО так резко активизировала провоцирующие облёты границ России?

USS Toledo (SSN-769) прибывает в ледовый лагерь Sea Dragon в Северном Ледовитом океане, начиная ледовые учения (ICEX) 2020 года. Фото: Petty Officer 1st Class Michael / Globallookpress

Да, пусть в последнее время Национальный центр управления обороной России едва ли не ежедневно говорит о полётах разведывательных летательных аппаратов рядом с нашим периметром. Да, пусть к нашим границам подлетают стратегические бомбардировщики В-52Н и тренируются в пусть виртуальных, но всё же пусках крылатых ракет по русской территории. Да, пусть американские самолёты-разведчики RC-135 прощупывают нашу ПВО, а французский корабль – частоты комплексов береговой обороны. Да, пусть общее количество подобных визитов возросло за последнее время в разы и достигает 30-35 рейдов за неделю. Да, пусть это, как кто-то мудро напомнил, до рези соответствует ситуации в 1941 году, когда за месяц до интервенции в СССР активность немецкой авиации у наших границ возросла в те же 5-6 раз.

Но это всё не провокации! И не надо даже вспоминать это утешительное слово, глядя на шабаш НАТО вдоль наших границ. Они не ради провокации заходят и залетают в Чёрное море и на Балтику. Не ради провокации они проверяют подходы к Владивостоку. Не ради провокации они снова зашли на порог Северного морского пути. Нам ведь сказано предельно ясно: они просто расширяют своё присутствие и продвигаются вперёд!

А Россия стоит у них на пути…