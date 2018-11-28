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Флот НАТО нашим противокорабельным средствам на один зуб - Вассерман
28 ноября 2018, 20:24 • 129 • Политика
Россия обладает сильной группировкой противокорабельных ракет и ударной авиации, поэтому флоту НАТО не удастся захватить Черное море, отмечает журналист и политический консультант Анатолий Вассерман. Впрочем, до вооруженного противостояния между РФ и альянсом в Черном море, дело вряд ли дойдет, полагает он.
Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко предложил странам НАТО направить свои корабли в Черное море для обеспечения безопасности в регионе. Вассерман пояснил, что на пути кораблей альянса в акваторию Черного моря есть несколько препятствий.
В частности, международная Конвенция о режиме проливов от 1936 года. В соответствии с ней корабли нечерноморских держав не могут находиться в регионе свыше трех недель.
НАТО может попытаться действовать от имени Болгарии и Румынии, передав им свои корабли. Однако проход через Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря, непреодолим для крупных военных кораблей из-за низких мостов. Кроме того, у упомянутых стран просто нет средств на содержание флота НАТО, и появятся они не скоро.
Не пропустит корабли альянса в Черное море и Турция. Анкара сегодня заинтересована в строгом соблюдении конвенции, добавил эксперт в беседе с новостным агентством «Харьков».
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