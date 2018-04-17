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Флот на списание

17 апреля 2018, 20:24  •  98 • Карикатуры

Американские прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" оказались "плавучими кучами мусора", пишет Task & Purpose. По данным СМИ, в 2014 году США вынуждены были сократить заказ на них из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся суда постоянно находятся на техническом обслуживании и доработках.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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