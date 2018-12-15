Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызва...
Сербия направила обратилась в ООН с просьбой о проведении экстренного заседания ...
Все молодые - до 33: В Донбассе поименно назвали жертв первых дней "перемир...
США: Если закрыть глаза, то Ту-160 становится не так страшен
Главная / В мире

Флот и авиация США оказались "слабостью" китайских хакеров - WSJ

15 декабря 2018, 05:39  •  71 • В мире
Кибератакам со стороны злоумышленников в уходящем году регулярно подвергались все подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов. Как утверждают источники WSJ, атаки происходили с территории Китая с острова Хайнань. Самыми интересными для хакеров оказались секреты американского ВМФ
Хакеры, которые, как предполагает, связаны с китайскими властями, за последний год много раз подвергали атакам компании, снабжающим вооруженные сил США различным оборудованием. Больше всего злоумышленников интересовали американский флот и ВВС.
Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц и экспертов, хакеры, действовавшие с территории Китая, с острова Хайнань, пытались установить местонахождение кораблей, а также данные по их вооружению.
Нападению подвергались базы данных подрядчиков ВМС США — таким образом злоумышленники получали данные не только о техобслуживании кораблей, но и о проектах ракет. Именно подрядчики представляли наибольший интерес для атак, поскольку давали возможность получать самую секретную информацию о передовых технологиях.
Хакерам удалось даже украсть секретные планы по разработке гиперзвуковой противокорабельной ракеты для американских подлодок, что стало самым серьезным взломом.
Интересно, что Китай вообще не упоминается в официальных документах, говорящих о взломах. Однако на причастность Пекина указывают как характер атак, так и большая заинтересованность КНР в получении определенных разработок, пишет РБК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
15 декабря 2018, 02:24
Все молодые - до 33: В Донбассе поименно назвали жертв первых дней "перемирия"
15 декабря 2018, 05:39
Сербия направила обратилась в ООН с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности
14 декабря 2018, 23:09
Соль на раны Макрону: Меркель назвала демократией протесты "желтых жилетов"

15 декабря 2018, 02:24
СБУ заподозрила "русский код" в пропаже львовских военных данных
15 декабря 2018, 02:24
Последние герои русского Киева: Прототипы героев Булгакова против петлюровцев
14 декабря 2018, 19:54
Появление собственных ВС в Косове вызвало "фи" Евросоюза
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на У...
15 декабря 2018, 02:24
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
15 декабря 2018, 03:54
Незалежная в положении: Одесситы боятся, что в частные гостиницы заселят военных
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало бе...
15 декабря 2018, 02:24
"Вы назвали меня мутной!": Юнкер и Мэй повздорили на саммите ЕС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления для американских СМИ
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
10 декабря 2018, 21:39
"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
11 декабря 2018, 22:12
Юрий Бойко раскрылся
08 декабря 2018, 07:54
"Нацизма на Украине нет": Порошенко сфотографировался с солдатом с эмблемой дивизии СС на груди - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.