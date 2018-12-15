Флот и авиация США оказались "слабостью" китайских хакеров - WSJ

Кибератакам со стороны злоумышленников в уходящем году регулярно подвергались все подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов. Как утверждают источники WSJ, атаки происходили с территории Китая с острова Хайнань. Самыми интересными для хакеров оказались секреты американского ВМФ

Хакеры, которые, как предполагает, связаны с китайскими властями, за последний год много раз подвергали атакам компании, снабжающим вооруженные сил США различным оборудованием. Больше всего злоумышленников интересовали американский флот и ВВС.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц и экспертов, хакеры, действовавшие с территории Китая, с острова Хайнань, пытались установить местонахождение кораблей, а также данные по их вооружению.

Нападению подвергались базы данных подрядчиков ВМС США — таким образом злоумышленники получали данные не только о техобслуживании кораблей, но и о проектах ракет. Именно подрядчики представляли наибольший интерес для атак, поскольку давали возможность получать самую секретную информацию о передовых технологиях.

Хакерам удалось даже украсть секретные планы по разработке гиперзвуковой противокорабельной ракеты для американских подлодок, что стало самым серьезным взломом.

Интересно, что Китай вообще не упоминается в официальных документах, говорящих о взломах. Однако на причастность Пекина указывают как характер атак, так и большая заинтересованность КНР в получении определенных разработок, пишет РБК.