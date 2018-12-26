Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США

Военно-морские силы США и стран НАТО наращивают интенсивность своих операций и боевой подготовки в прилегающих к территории России акваториях. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в интервью газете «Красная звезда», отметив, что российский флот готов дать ответ в случае агрессии.

«Силы Военно-морского флота будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов»,

— подчеркнул адмирал.

По мнению Королева, силы американцев и Североатлантического альянса развертывают вокруг территории России морские системы противоракетной обороны (ПРО), стратегические неядерные системы высокоточного оружия и различные объекты военной инфраструктуры.

В то же время адмирал не уточнил, о каких именно системах он говорил.

Главком ВМФ отдельно подчеркнул, что на ближайшее будущее определены приоритетные направления развития российского флота. Во-первых, это поддержание «на высоком уровне» морских стратегических ядерных сил и подводных лодок-носителей. Во-вторых, строительство и модернизация надводных кораблей, субмарин и самолетов морской авиации. Кроме того, новое вооружение и оснащение должны получить береговые войска России.

Основу нового ВМФ России составят корабли малого водоизмещения — корветы типа «Дерзкий», малоразмерные ударные корабли типа «Град Свияжск» с высокоточным ракетным оснащением.

«При этом будут внедрены новейшие технологии в таких областях, как энергетика, автоматика и искусственный интеллект», — подытожил Королев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже предупреждал, что альянс ответит на военное присутствие России в Арктике увеличением своего присутствие в регионе. Командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США, вице-адмирал Эндрю Льюис, в свою очередь, также заметил, что Соединенные Штаты смогут действовать на спорных территориях, передает НСН.

Неделей ранее стало известно, что счетная палата США заявила о необходимости усилить военное присутствие в Арктике со стороны Вашингтона из-за существующей и возросшей угрозы морских инцидентов в регионе.

Специалисты ведомства назвали «фактором риска» российские инвестиции в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути. В докладе американской счетной палаты подчеркнули, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась.

«Эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности», — указывается в документе.

При этом с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, эта мера связана с устранением недостатков в соответствующем разделе законодательства России.

В начале декабря NBC News сообщил, что Россия превосходит США в контроле над Арктикой и Северным Ледовитым океаном. Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса. У США на плаву остались всего два старых судна. Мощный 40-летний ледокол «Полярная звезда», который часто страдает от поломок оборудования, и построенный в 2000 году ледокол «Хили». Последний имеет меньшую мощность и в большей степени выполняет научную функцию, отмечает ФАН.

Оба ледокола собирают научные данные, занимаются спасением застрявших во льдах кораблей и участвуют в устранении последствий разливов нефти. Кроме того, на двух старых полярных ледоколах лежит задача по защите интересов США в Заполярье «в то время, когда тающие льды открывают новые возможности в Арктике и способствуют росту напряженности в регионе».