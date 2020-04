Флот быстрой атаки: как иранские катера преследуют корабли ВМС США • 34 • Аналитика

Иран все чаще использует свои маневренные катера в Персидском заливе против американских кораблей. Как сообщает Центральное командование ВМС США, недавно иранский катер прошел в опасной близости к американскому судну.



Когда американские ВМС проводили учения с участием кораблей и боевыми вертолетами Apache AH-64E в акватории Персидского залива, иранские катера в количестве 11 единиц неоднократно появлялись вблизи от американских судов, совершая опасные и «вызывающие», с точки зрения американского командования, маневры. Катера принадлежали Корпусу Стражей Исламской революции Ирана (КСИР), который, как известно, имеет в своем распоряжении не только сухопутные, но и авиационные, и морские подразделения.







Инцидент, вызвавший возмущение американского военно-морского командования, произошел в международных водах Персидского залива. Иранские катера появляются здесь очень часто, периодически преследуя американские корабли. В 2016 году имел место даже инцидент с захватом в плен американских моряков с двух катеров. Тогда иранская береговая охрана обнаружила американские катера у острова Фарси, после чего было принято решение о задержании американцев.



В этот раз катера Корпуса Стражей Исламской революции также заявили о себе во время перемещения американских кораблей в Персидском заливе. Сначала иранские катера начали преследовать экспедиционное судно USS Lewis B. Puller, следовавшее вместе с эсминцем USS Paul Hamilton, патрульными кораблями USS Firebolt, USS Sirocco и катерами береговой охраны USCGC Wrangell и USCGC Maui. Катера КСИР неоднократно пересекали путь американских кораблей на чрезвычайно близком расстоянии, следуя при этом на высоких скоростях.



Несмотря на многочисленные предупреждения с американских военных кораблей в виде радиосообщений и гудков, иранские катера продолжали маневрировать перед кораблями ВМС США в течение целого часа. Лишь затем они отреагировали на американские радиосообщения и прекратили свои маневры.



Отметим, что еще в прошлом году командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Али Фадави заявил, что Иран контролирует все перемещения американских кораблей в Персидском заливе. Внимание к американским кораблям особенно усилилось после новой фазы обострения и без того крайне напряженных американо-иранских отношений после убийства американцами командира «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.





Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской революции Ирана выполняют экспедиционные задачи и защищают иранские интересы в Персидском заливе. В их состав входят корабли, морская авиация, береговая артиллерия, подразделения специального назначения. Но «изюминка» ВМС КСИР – быстрые и маневренные патрульные катера, которые и являются главным инструментом обозначения военного присутствия Ирана в Персидском заливе.



Иран делает особый упор на маневренность и быстроту своих военных катеров. Так, КСИР активно использует маневренные катера Seraj-1, которые, по словам экс-министра обороны Ирана генерал-майора Ахмада Вахиди, способны стрелять ракетами и оснащены современными навигационными системами. Главное достоинство катера – способность действовать на высоких скоростях в море. Основной упор делается как раз на тактику быстрых атак с последующим отступлением или захватом судна – в зависимости от конкретных обстоятельств.



