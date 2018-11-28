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Флагман ВМС Украины не может даже отойти от причала: Эксперт оценил способность украинского военного флота воевать

28 ноября 2018, 20:24  •  136 • В мире
Военный эксперт Константин Стрельбицкий рассказал, что украинский военный морской флот в настоящее время не имеет реальной силы. Последняя верфь, на которой строились бронированные катера, разорилась. Флагман ВМС Украины настолько стар, что не способен отойти от причала. А порт в Азовском море нельзя даже назвать пунктом базирования.
Военный эксперт, председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал информагентству Nation News, что военно-морской флот Украины находится сегодня в плачевном состоянии и реальной силы не имеет, базу в Азовском море, о которой так много говорят в Киеве, нельзя даже назвать пунктом базирования, судостроительный завод, где строились боевые катера, разорился, военный флот располагает только 19 боевыми единицами, из которых флагман - пограничный сторожевой корабль "Гетман Сагайдачный" - сошел с верфи еще в советские годы и сейчас не может даже отойти от причала.
Стрельбицкий пояснил, что в Азовском море Украина имеет четыре военных судна, из которых нет ни одного корабля. Среди них два боевых катера, идентичные задержанным российскими пограничниками, морской буксир и очень старая несамоходная плавучая мастерская "Донбасс".
С таким количеством морской техники порт Бердянска можно назвать просто портом, в котором стоят несколько военных судов, но никак не пунктом базирования и тем более военно-морской базой, отметил эксперт.
Помимо четырех боевых единиц, находящихся в Азовском море, и трех кораблей, которые были задержаны российским пограничниками, у Украины есть еще 12 судов в портах Одессы и Херсона. Все они надводные, подчеркнул эксперт. Единственную подводную лодку Украина вместе с другими кораблями оставила в Севастополе. Еще два сторожевых катера, приобретенных Порошенко у США, пока не смогли перейти Атлантический океан из-за отсутствия экипажей.
Четыре новейших бронированных катера, два из которых были арестованы Россией, по словам эксперта, были построены только лишь потому, что заказ на их строительство был отдан заводу "Кузница на Рыбальском", а это бывшая советская верфь, которая в последнее время принадлежала Петру Порошенко. Однако сейчас и этот судостроительный завод разорен, поэтому Украина больше не может строить военные катера.
Помимо отсутствия реальных боевых кораблей, у Украины нет морской авиации, а вся морская пехота задействована в боевых действиях в Донбассе, подытожил эксперт.
Напомним, 25 ноября российскими пограничниками были задержаны два бронированных катера и морской буксир, принадлежащие ВМС Украины, которые без предварительного уведомления зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива.

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