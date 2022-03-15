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Флаг со знаком Z подняли на самой высокой точке в Тюмени, чтобы его видел весь город
15 марта 2022, 16:10 • 93 • Политика
В Тюмени состоялась акция в поддержку спецоперации России на Украине. Представители Народного фронта и Общества Царьград подняли флаг со знаком Z на самой высокой точке, чтобы его мог увидеть весь город.
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