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Флаг со знаком Z подняли на самой высокой точке в Тюмени, чтобы его видел весь город

15 марта 2022, 16:10  •  93 • Политика
В Тюмени состоялась акция в поддержку спецоперации России на Украине. Представители Народного фронта и Общества Царьград подняли флаг со знаком Z на самой высокой точке, чтобы его мог увидеть весь город.

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