Флаг со свастикой и немецкий марш: Как ведут себя в окопах бойцы ВСУ - видео

В Донбассе сняли на видео, как украинские военные весело размахивают флагом со свастикой под немецкий марш и славят "четвертый рейх".

В Донбассе украинский военные уже в открытую размахивают флагами с фашистской свастикой и немецкими крестами. Один из таких инцидентов был заснят на видео и опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) под немецкий марш машет желто-голубым флагом с огромным черным немецким крестом и фашистской свастикой. В это время его снимает, предположительно, другой украинский военный.

"Слава четвертому рейху", - выкрикивает он за кадром.

В описании к видео говорится, что оно снято в Донбассе, на мариупольском направлении в так называемом секторе М. Флагом со свастикой, как утверждается, размахивает боец с позывным Борух.

Напомним, что ни для кого уже не секрет, что большинство воюющих в Донбассе украинских военных являются откровенными националистами и нацистами. Буквально на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко опубликовал фото с десантниками, и на груди у одного из них красуется логотип дивизии СС "Мертвая голова", известной своими зверствами в отношении гражданских лиц и военнопленных.