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Флаг со свастикой и немецкий марш: Как ведут себя в окопах бойцы ВСУ - видео

19 декабря 2018, 20:24  •  280 • Политика
В Донбассе сняли на видео, как украинские военные весело размахивают флагом со свастикой под немецкий марш и славят "четвертый рейх".
В Донбассе украинский военные уже в открытую размахивают флагами с фашистской свастикой и немецкими крестами. Один из таких инцидентов был заснят на видео и опубликован на YouTube.
На кадрах видно, как боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) под немецкий марш машет желто-голубым флагом с огромным черным немецким крестом и фашистской свастикой. В это время его снимает, предположительно, другой украинский военный.
"Слава четвертому рейху", - выкрикивает он за кадром.
В описании к видео говорится, что оно снято в Донбассе, на мариупольском направлении в так называемом секторе М. Флагом со свастикой, как утверждается, размахивает боец с позывным Борух.
Напомним, что ни для кого уже не секрет, что большинство воюющих в Донбассе украинских военных являются откровенными националистами и нацистами. Буквально на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко опубликовал фото с десантниками, и на груди у одного из них красуется логотип дивизии СС "Мертвая голова", известной своими зверствами в отношении гражданских лиц и военнопленных.

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