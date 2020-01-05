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Флаг означает месть: "Высокомерному клоуну" из Госдепа объявили о конце господства США

05 января 2020, 15:24  •  192 • В мире
Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф назвал своего американского коллегу Майкла Помпео высокомерным клоуном. Ранее Помпео заявил, будто сотни вышедших после смерти генерала Сулеймани иракцев "радуются" этому. "Наступил конец враждебному присутствию США в Западной Азии", - написал Зариф в Twitter. В СМИ тем временем сообщают, что красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум. У западной публики это вызвало паническое настроение, пишет журналистка Юлия Витязева. "Флаг означает, что месть может занять время, но это будет неизбежно и обязательно", - заметил один из иностранцев.

"Радость" иракцев

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео "высокомерным клоуном". Так иранский дипломат отреагировал на утверждение американца, что жители Ирака якобы радуются убийству в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
По мнению Помпео, высыпавшие на улицы после смерти иранского генерала иракцы "танцевали и радовались". Однако в действительности несколько тысяч человек в Ираке вышли, чтобы попрощаться с погибшими Касемом Сулеймани, а также заместителем главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом и сопровождавшими их офицерами.
На странице в Twitter Зариф назвал Помпео клоуном, а также отметил, что "сотни тысяч гордых иракских братьев и сестёр" фактически показали, что враждебному присутствию США в Западной Азии "наступил конец".

Флаг мести

В СМИ тем временем рассуждают на тему того, как Иран ответит за убийство Сулеймани. Большего накала этим слухам придал и поднятый над мечетью Джамкаран в иранском Куме красный флаг.
Как отмечает журналистка Юлия Витязева, именно появление красного флага вызвало у западной публики смятение. Она процитировала одного из иностранцев, который предполагает, что красный флаг - это фактически объявление войны.
"Это официально: война между Ираном и США. В этом нет сомнений. Они нападут на нас из-за убийства их генерала Сулеймани. Подготовьтесь. Флаг обозначает шиитского мученика Хусейна, внука пророка, который был обезглавлен и вместе со своей семьёй потерпел поражение в битве при Кербеле. Потребовалось пять лет, чтобы отомстить врагу Хусейна Язиду. Флаг означает, что месть может занять время, но это будет неизбежно и обязательно. И что произойдёт, когда этот красный флаг начнёт развеваться над всеми мечетями США?" – рассуждает пользователь.
Впрочем, судя по реакции из Вашингтона, они не думают о последствиях.
Как ранее отметил Помпео, в случае ответных действий со стороны Ирана реакция США не заставить себя ждать. Он напомнил о недавних ударах по позициям союзников Ирана и в открытую заявил, что американцы "заставят Иран платить по счетам".

Обострение ситуации

Ранее американские силы нанесли удары по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболла" в Сирии и Ираке. По мнению Пентагона, структура несёт ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американец. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим, по данным СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.
Эти действия американцев вызвали жёсткую критику Багдада, который заявил о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
Как сообщалось в МИД России, глава российского ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани грубым нарушением международного права.
"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", - заявили в МИД России.

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