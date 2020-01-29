Флаг мести спущен: Иран отомстил за убийство генерала Сулеймани?

Автор:

Цыганов Александр

Сразу должно быть ясно: никто ничего не признает. Уже не признаёт.

В Афганистане друг за другом происходят катастрофы: сначала с самолётом американских ВВС Е-11А в провинции Газни и тут же — с вертолётом в провинции Пактия. Соседней, кстати.

Запрещённое в России (хотя это уже анахронизм) движение "Талибан" объявило, что это оно сбило оба летательных аппарата. Более того, в сбитом самолёте было "большое число" высокопоставленных сотрудников ЦРУ США.

Близкое к интересам США английское агентство Reuters приводит слова начальника полиции Газни о том, что на месте крушения найдены четыре тела. Ещё два человека остались живы, но об их местоположении ничего не говорится с такой интенсивностью, что напрашивается версия попадания к талибам в плен. Тем более что четыре человека — это стандартное число членов экипажа Bombardier E-11A BACN. Количество персонала узла связи на борту воздушного судна должно в норме составлять ещё 10-12 человек. Раз двое живы, значит, самолёт летел не пустой. И раз живы двое — вопрос, где остальные? Не в плену ли у талибов?

В Афганистане то ли сам упал, то ли был сбит самолёт, служивший воздушным узлом связи ЦРУ. Фото: Globallookpress

Хоть вешайся!

Если это так, то удар по ЦРУ получается настолько мощный, что хоть вешайся всем Лэнгли. А похоже, что это так. Ибо уж больно выразительно заюлила в первые минуты после катастрофы змея информации, вбрасываемой в прессу по этому поводу.

Особенно забавно развитие информационного сюжета читать задом наперёд.

"Разбившийся в Афганистане самолёт принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США, о состоянии членов экипажа в настоящий момент ничего не известно. Это подтвердил в понедельник журналистам начальник штаба ВВС США, генерал Дэвид Голдфейн. Голдфейн уточнил также, что разбившимся воздушным судном был самолёт связи E-11A. Генерал при этом не стал подтверждать, был ли самолёт сбит".

"Разбившееся в Афганистане в понедельник воздушное судно было небольшим военным самолётом США, на борту которого находилось менее десяти человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, говорившие на условиях анонимности".

"В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолёте не комментируют".

"Разбившийся в Афганистане в понедельник самолёт мог принадлежать ВВС США. Об этом сообщил телеканал TOLOnews. Опознавательные знаки на правом двигателе самолёта указывают, что борт принадлежал ВВС США".

"Разбившийся в понедельник в афганской провинции Газни пассажирский самолёт мог принадлежать иностранной авиакомпании. Об этом, как передаёт афганский телеканал 1TVNews, сообщили местные власти. Лайнер упал в подконтрольном радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) уезде Дих-Як в центральной части страны".

"Пассажирский самолёт компании Ariana Afghan Airlines в понедельник потерпел крушение на востоке Афганистана в провинции Газни, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора региона. По данным портала Ariana News, который ссылается на администрацию международного аэропорта в Герате, на борту самолёта находились 110 человек. Лайнер следовал из Герата в Дели".

То есть попытки скрыть катастрофу и отчаяние от невозможности сделать это наблюдаются, как в операционной.

Это была очень дорогая потеря

Может быть, дело в том, что, как отметил один из наблюдателей, "для США лучше, чтобы самолёт сбили талибы". Почему? "Потому что падение ТАКОГО самолёта из-за неисправности гораздо хуже огня противника".

И похоже, что это недалеко от истины. Вот что говорят специалисты.

Десять лет назад для повышения эффективности применения боевых подразделений, что требовало и высокой оперативности доведения разведданных и команд до командиров подразделений, ВС США приняли на вооружение новый воздушный узел связи, получивший аббревиатуру BACN (Battlefield Airborne Communication Node). Очень полезное устройство, которое обеспечивает не расшифровываемую противником радиосвязь в УКВ-диапазоне на пространстве диаметром до 300 км. Что принципиально: в гористой местности. То есть на театре военных действий в условиях горного рельефа этот узел связи обеспечивает контакт между подразделениями, не имеющими прямой видимости между собой. Кроме того, через BACN может осуществляться непосредственная воздушная поддержка в сухопутном бою, где бойцы с земли способны давать целеуказание пилотам самолётов или вертолётов. Число одновременно обслуживаемых на земле абонентов — до сотни.

"В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолёте не комментируют". Фото: Xinhua Kabul / Globallookpress

Приводятся технические данные, но мы их повторять не будем, так как это не принципиально. Важно ещё, пожалуй, что BACN имеет также аппаратуру спутниковой связи, благодаря чему созданная им локальная сеть на ТВД может быть доступна и более ранговым звеньям военного управления, вплоть до министра обороны и президента. То есть что-то из совсем недавних фильмов о будущем: "Давай, сынок, бей их, наша Америка смотрит на тебя", — говорит президент рядовому Джонсону.

Как сообщается, на вооружении ВВС США состояло четыре самолёта Е-11А, входивших в состав 451-го тактического воздушного узла связи, базирующегося в Кандагаре.

Так что, получается, к талибам в руки попал набитый сверхсовременной засекреченной аппаратурой связи самолёт США. А он именно что попал, так как на видео, предоставленном талибами же, видно, что машина не столько разбилась, сколько совершила жёсткую посадку, после чего несколько сгорела. Именно — "несколько", ибо от неё достаточно много сохранилось.

В том числе, надо полагать, и внутри.

Отсюда и вопрос, который возник у некоторых военных наблюдателей, прокомментировавших Царьграду эту историю. Самое интригующее, по их словам, теперь то, где всплывут самые интересные "детальки" из чрева разбившегося самолёта. Мы, публика, об этом вряд ли узнаем, но ситуация сама по себе диктует ажитацию среди тех, кто понимает. Москва, Пекин, Тегеран?

Тегеран…

Убийцу генерала Сулеймани покарали?

Из всей той путаницы, которой изначально американские военные попытались прикрыть эту эпическую катастрофу, прекрасно зная, что, когда и как упало, мы можем вычленить более важную информацию. И заключается она — ну точнее, начавшие поступать предположения — в том, будто бы на борту "Бомбардье" погиб высокопоставленный сотрудник ЦРУ. Это некто Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции американской разведки в Иране, Ираке и Афганистане. Как указывается в таких сообщениях, именно он организовал — или просто по должности должен был быть причастен — убийство генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По-прежнему подчёркивая, что пока мы имеем дело с тотальным информационным туманом, и далее может открыться всё что угодно, добавим, что сообщения об этом начали поступать достаточно густо. При молчании американцев. В прессе приводятся данные, что в ЦРУ этот персонаж работает (работал?) с 1979 года. Замечен был в Африке, в посольстве США в Дар-эс-Саламе (Танзания), затем служил начальником станции ЦРУ в Каире, позднее — в Багдаде. С 2017 года курировал иранское направление. Считается, что участвовал в охоте на бен Ладена, и это может быть недалеко от истины, так как Д'Андреа девять лет, с 2006 года, возглавлял Центр ЦРУ по борьбе с терроризмом. По вероисповеданию — мусульманин: принял ислам, чтобы жениться на девушке из богатой мусульманской семьи с Маврикия.

В общем, если этот человек действительно был в этом несчастном Е-11А, то самое лучшее сейчас для ЦРУ и для США вообще — чтобы он оказался в числе погибших.

Но он мог и выжить…