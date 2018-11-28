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ФК «Лион» отказывается играть на Украине в матче ЛЧ
28 ноября 2018, 13:39 • 119 • Украина
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что беспокоится по поводу предстоящего визита своей команды на Украину, где французы в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют с «Шахтёром».
©Oliver Zimmermann/imago sportfotodienst globallookpress.com
«Мы обратились в УЕФА, чтобы там внимательно изучили обстановку на Украине. Страна, к сожалению, переживает кризис. Они многое пережили и продолжают страдать. Мы не хотим ехать в Харьков, если честно. Нет гарантий безопасности. Мы даже ищем самолёт для себя, потому что французы не страхуют свои самолёты, летающие туда. В ближайшие дни УЕФА примет решение, чтобы все были в безопасности. Мы в любом месте будем играть на победу», — цитирует президента клуба «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью разбил корзинку с водой на матче Лиги чемпионов.
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