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Физлица-иноагенты: Путин подписал закон - кто получит "чёрную метку"?

30 декабря 2020, 15:05  •  68 • Политика
Владимир Путин подписал закон о физлицах-иноагентах. Таким образом, теперь норма может вступить в силу. Рассказываем, кто может получить "чёрную метку".
Президент России Владимир Путин подписал закон о физлицах - иностранных агентах. Коротко рассказываем о норме.
Получающие иностранное финансирование на политическую деятельность физлица теперь также могут быть признаны иностранными агентами. При этом подчёркивается, что политической деятельностью не будут считаться наука, искусство, здравоохранение или, например, культура. Кроме того, не подпадают под принцип определения политических НКО занимающиеся защитой материнства и детства, а также работающие в социальной поддержке инвалидов, а защите окружающего мира, благотворительности и так далее.
Если политическая НКО с иностранным финансированием не была зарегистрирована должным образом, то она признаётся иностранным агентом.
Также в норме подчёркивается, что иностранным агентам запрещено занимать государственные должности, но члены НКО-иноагентов смогут входить в общественные советы при федеральных ведомствах.
Средства массовой информации теперь обязаны маркировать материалы иноагентов.

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