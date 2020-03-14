Физкультурное лето. У ЕВРО и Олимпиады нет шансов, до встречи в 2021-м • 75 • Аналитика © REUTERS / STOYAN NENOV 17 марта УЕФА будет решать, переносить ли на год чемпионат Европы по футболу. Чуть позже вопрос переноса Игр-2020 предстоит обсуждать членам МОК. Денис Косинов в блоге редакции доказывает, что в обоих случаях ответ очевиден. Переносить. Доказательство первое. От эмоций Вот скажите – только честно – вам нравится смотреть футбол или хоккей или теннис или что угодно ещё без зрителей на трибунах? Если нравится, можете дальше не читать. Если не нравится, то очень легко объяснить, что именно вас огорчает. Не тишина, прорезаемая ударами по мячу, щелчками по шайбе и криками игроков. Не вид пустых кресел. Нет, вас расстраивает полнейшая бесстрастность происходящего. Это даже не товарищеский матч, это какая-то тренировка. Посмотрите статистику удалений в первых пяти матчах серии "Динамо" - "Спартак" в Кубке Гагарина и сравните с шестой встречей. Первое удаление в игре произошло только в третьем периоде. С чего бы непримиримые соперники в решающем матче вдруг стали так аккуратны? Из-за слишком высокой цены нарушений? Что ж, взгляните на статистику прежних шестых матчей. Кто найдет два периода без штрафов, пусть первый бросит камень в автора. Всё просто. Зрители нужны спорту для того, чтобы наполнять его эмоциями. Еще, конечно, для того, чтобы тратить деньги на билеты, сосиски и пиво, но это не главное. Важнее всего – эмоции. Игроки и зрители – это цепная реакция. Арена гудит перед началом – игроки, выходя на поле, получают эмоциональный заряд – их игра становится страстной – публика подхватывает этот порыв и тысячекратно умножает его – игроки впитывают бешеную энергию арены – происходит эмоциональный взрыв. Иногда эта реакция управляемая, как в реакторе. Иногда неуправляемая, как в бомбе. Но если реакции не с чего начаться, то нет ни бомбы, ни реактора. Есть модель, скучная, как любое учебное пособие. И никакой, даже самый гениальный комментатор не спасет трансляцию этой скуки. Вы спросите, и что с того? Да, скучно, но трансляции идут. Ответ. ПОКА идут. Но их с каждым днем всё меньше. Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде - Фигурка! В Канаде! – отменен. Футбольные еврокубки приостановлены на неопределенное время. НБА и НХЛ прервали сезоны. Первые этапы "Формулы-1" отменены. Теннисные турниры в США, велогонка "Джиро д’Италия", чемпионат Европы по скалолазанию в Москве, масса отборов к Играм и прочее, и прочее. Список длинен и стремительно растет." И дело не в том, что организаторы не хотят проводить соревнования без зрителей. Они не хотят проводить турниры без гарантий того, что не будет новых заболевших и погибших. А это куда более серьезный вопрос. Доказательство второе. От опасности Вирус, увы, наконец добрался и до Южной Америки. В Европе осталась всего одна страна, где не зафиксированы случаи заболевания COVID-19. США закрыты для въезда европейцев, в Нью-Йорке введен режим ЧС. В Москве, Петербурге, Татарстане уже запрещены массовые мероприятия, и очень скоро следует ждать подобных мер в других российских регионах. И так далее – по всему миру. Это и есть пандемия, которую ВОЗ всё-таки объявила. Но ведь время еще остается, воскликнете вы! Китай отрапортовал о прохождении пика эпидемии у себя в стране. Обещали победить вирус в марте и победили, молодцы! Говорили, что справятся за три месяца, и справились, прекрасно! Значит, и остальной мир может справиться за те же три месяца. А это как раз срок, оставшийся до начала Евро-2020. Олимпиада и того позже. Так? Что ж, это резонно. Но возникает встречный вопрос. А остальные точно справятся за три месяца? Гарантии есть? Увы, их нет. И вакцины пока тоже нет, хотя исследования идут круглосуточно в десятках лабораторий. Считается, что как раз в июне-июле вакцину удастся получить. Но при этом каждый день ученые обнародуют всё новые факты. Одни говорят, что вирус может никак не проявляться в течение пяти недель. Другие утверждают, что вирус сохраняется трое суток на металлических и пластиковых поверхностях. И тому подобные неприятные открытия. В общем, нет ни малейшей уверенности в том, что предстоящим летом пандемия может быть остановлена. Более того, китайцы и не помышляли о проведении массовых мероприятий. Отменили всё и сразу. Грубо говоря, власти КНР попытались локализовать беду в границах страны. И вот, вроде бы, победили. И что? Возобновились соревнования, концерты, собрания? Ничего подобного. Китай по-прежнему на глобальном карантине. То есть три месяца – это не срок для того, чтобы быть уверенным в безопасности. Для этого нужно больше времени, даже в отдельно взятом государстве. А для того, чтобы распространить такую уверенность на перемещение людей по планете – и того пуще. И ладно бы, отмена Евро и Игр летом 2020-го была бы катастрофой. Вот же нет, нет и еще раз нет. Доказательство третье. От здравого смысла И какие же перспективы, если рассуждать в терминах вероятности? Итак. Прохождение пика пандемии через три месяца – весьма возможно, но отнюдь не гарантировано. Полное избавление от опасности – крайне маловероятно, почти невообразимо. И что остается устроителям главных спортивных событий 2020 года? Первое – верить, что всё будет хорошо, и настаивать на проведении чемпионата Европы и Олимпийских Игр в указанные сроки, со зрителями. И вообще как полагается. В этом случае все причастные начнут готовиться. Спортсмены, волонтеры, спонсоры, перевозчики, отельеры и далее по списку. Риск очевиден. Всё может рухнуть в одночасье, и тогда прахом пойдут не только потраченные деньги и усилия, но и репутация, которую УЕФА и МОК копили десятилетиями. Второе – проводить в срок, но без зрителей. Соответственно, и без волонтеров. Тогда всё гораздо проще. Причастных в десятки раз меньше, оставшиеся тысячи людей можно успеть проверить. Риски в этом случае тоже понятны. Это будет очень скучное зрелище, которое войдет в историю, как памятник чиновничьему упрямству в глобальном масштабе. К тому же те, кого не допустят из-за подозрения в инфицированности, начнут голосить о грубом нарушении их профессиональных и просто человеческих прав. Рекламодатели станут требовать скидки, резонно предполагая, что тоскливые трансляции принесут им гораздо меньше пользы. Не говоря уже о том, что если в этом случае среди участников, допущенных к соревнованиям, всё же начнется локальная эпидемия, то придется останавливать крупнейшее событие прямо на ходу. Наконец – третье. Переносить и то, и другое. Но на какой срок? Недавно мы уже публиковали материал, доказывающий, что перенос Олимпиады на осень 2020 года вполне реален. Но зачем так корежить мировой спортивный календарь? Всё гораздо проще – надо переносить ровно на год! Да, в этом случае пауза между летними Играми 2021-го и зимними Играми 2022-го составит всего полгода. Что ж, придется попотеть. Чиновникам – и национальных организаций, и международных – иногда полезно вспомнить, что такое интенсивная работа на благо людей. Сидеть, бояться: как пугали в кино 100 лет назад и сейчас Ну а чемпионат Европы по футболу и вовсе невозможно перенести на осень. Тут придется переверстать расписание сотен турниров, тысяч команд и десятков тысяч игроков, тренеров, спонсоров и прочего околофутбольного люда. Но если сыграть не ближайшим, а следующим летом, то ничего, в сущности, не меняется. Да, понадобится поддерживать вновь построенные или реконструированные стадионы в состоянии "с иголочки" целый год. А что, в нормальных обстоятельствах можно было бы плюнуть на это сразу после финального матча? Вывод. Перенос на год – это единственное разумное решение. Так что грандиозная видеоконференция с участием представителей 55 стран, намеченная УЕФА на 17 марта, вероятнее всего, решит перенести чемпионат на следующее лето. А потом, почти стопроцентно, будут отменены "Тур де Франс и Уимблдон". И останется ровно одна крупная спортивная организация, которая еще будет думать над судьбой своей затеи. Международный олимпийский комитет. Думать Томасу Баху и его сподвижникам придется и над некоторым количеством дополнительных деталей. Например, далеко не все олимпийские лицензии уже разыграны, и весьма велик шанс, что их просто негде и некогда будет разыграть. И что тогда? Сокращать число участников? Дескать, извините, ребята, так получилось. Да и как позволить спортсменам вступать в соприкосновение друг с другом, если хоть малейшая угроза заражения останется? Не пускать представителей наименее благополучных в отношении коронавируса стран? Представьте себе возмущение корейцев, итальянцев, французов, иранцев и так далее. Они вполне справедливо сочтут это дискриминацией, грубо нарушающей все заветы Кубертена. Потому МОК просто-напросто придется переносить Игры на следующий год. Или играть в игру столь рискованную, что выигрыш в ней составит величину очень незначительную, а вот проигрыш окажется равен полному краху. И кто в здравом уме начнет такую игру? И будет у нас с вами лето без большого спорта. Жаль? Конечно. Но вот умерших, признаться, жаль гораздо больше. Кто-нибудь из читателей готов принести себя в жертву большому спорту? Даже не спорту, а всего лишь его расписанию? То-то и оно. Но, между прочим, у каждого из нас будет прекрасная альтернатива. Нельзя смотреть футбол по телевизору? Бери мяч и иди во двор. Не показывают гимнастику? Залезь на турник сам. Нет трансляции легкой атлетики? Обувай кроссовки и беги. Это называется физкультурное лето. Честное слово - не самый плохой вариант. Даже хороший. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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