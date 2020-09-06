Fitch прогнозирует серьёзное сокращение ВВП Украины

По итогам 2020 года ВВП Украины сократится на 6,5%, однако уже в 2021 и 2022 годах этот показатель возрастет — на 3,8% и 3,5% соответственно. Соответствующий прогноз дало рейтинговое агентство Fitch.В то же время аналитики утверждают, что из-за непредсказуемой ситуации вокруг пандемии коронавируса, показатели могут значительно измениться. Однако на данный момент в Fitch прогнозируют, что к концу 2020 года уровень инфляции на Украине приблизится к 5%. В 2021 году инфляция может составить в среднем 5,3%, а в 2022 году — 5,7%.При этом эксперты считают, что после рекордного снижения учетной ставки Нацбанка до 6% в дальнейшем снижаться она не будет. На это повлияет инфляция и рост минимальной зарплаты в 2021 году.В Fitch ожидают, что дефицит госбюджета Украины в 2020 году будет на уровне 6,5% ВВП, в 2021 году — 5,4% ВВП, в 2022 году — 4,2% ВВП.Общий государственный долг по итогам текущего года вырастет до 57,4% ВВП (65,1% с учетом гарантированного долга) с 44,4% (50,4% с учетом гарантированного) в 2019 году.Аналитики Fitch также считают, что в 2022–2023 годах государственный долг стабилизируется на уровне 60%, и дальше этот показатель будет снижаться.Кроме того, рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В» со стабильным прогнозом.