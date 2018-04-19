Fitch не рискует, Fitch банкует! • 42 • Аналитика







Прогноз международного рейтингового агентства Fitch относительно перспектив российских банков немало озадачил даже специалистов. Он, разумеется, отнюдь не позитивный, но и откровенно негативным его назвать язык не поворачивается. Впрочем, не надо забывать, что речь в данном случае не идёт о снижении или повышении тех или иных рейтингов, почему и конкретики в самом прогнозе не так много, ка обычно. И всё же, в соответствии с прогнозом Fitch, новые американские санкции если и будут введены, то не окажутся фатальными для российских банков. В прогнозе даже уточняется, что российские банки справятся с санкциями, поскольку у них есть достаточное залоговое обеспечение для покрытия возможных убытков по кредитам компаний из «чёрного» списка.





Агентство Fitch в своём прогнозе оценило рейтинги Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Альфа-банка и некоторых других. На взгляд специалистов агентства, наибольшим рискам сейчас подвержен отнюдь не ВТБ, руководитель которого числится одним из фигурантов уже в списке от 6 апреля. Сильнее всех рискует Сбербанк, о проблемах которого с котировками на биржах, а также взаимоотношениях с компаниями и банками из «списка 6 апреля» в Topwar.ru уже написано, причём не раз (см. например, тут и тут).



Риски российских банков в агентстве справедливо связывают с тем, что многие банки так или иначе будут вынуждены иметь дело с кредитованием или обращением ценных бумаг компаний и лиц, уже попавших под санкции. Так, если тот же Сбербанк даже от секторальных санкций был защищён достаточно надёжно, то сейчас, при проведении достаточно большого числа операций с фигурантами санкционных списков, может уже и сам оказаться под санкциями. Впрочем, поскольку в мировой экономике сейчас очень и очень многое связано между собой, всё это может ударить уже и по американским компаниям и банкам. И выбираться из-под санкций, не исключено, придётся и «нашим» и «не нашим» уже сообща.



По сравнению со Сбербанком, у которого в зоне риска, по оценке Fitch, могут оказаться до 11 млрд долл, потенциальные риски ВЭБ, Совкомбанка и Московского кредитного банка смотрятся намного скромнее, не превышая 10 процентов их активов. Дополнительные риски этих кредитных организаций связаны с невозможностью оперативно сбросить сомнительные активы. Продажа или перевод их в параллельные структуры потребует не только времени, но и очень серьёзных затрат, что опять же существенно повышает риски.



Многие эксперты сегодня сходятся в том, что само агентство Fitch принимает на себя немалые риски в связи с достаточно оптимистичным прогнозом в отношении российских банков. Однако они не учитывают, что рейтинговое агентство, делая прогноз, рискует всё же в несколько меньшей степени, чем те, кто этому прогнозу следует. А основанием для прогноза Fitch мог во многом стать опыт ещё 2014 года, когда российским ответом на секторальные санкции стала масштабная реорганизация национального банковского сектора, которую сейчас только ещё завершает Центробанк. Либеральные экономисты называют её не иначе, как зачисткой, и к тому же сетуют на «ползучую национализацию банков», не принимая во внимание тот факт, что авторов рейтинга вообще-то не интересует, кто является собственником банков. Их волнуют лишь голые цифры: что у банков в активах и пассивах, а также насколько достаточны и ликвидны остатки средств на счетах. А с этим, благодаря усилиям нашего Центробанка, у большинства российских кредитных организаций сейчас всё в порядке.



Поэтому вряд ли стоит сомневаться, что вслед за Fitch с умеренно-позитивными оценками перспектив российской финансовой системы выступят и другие рейтинговые агентства. И теперь уже не так важно, что несколько лет назад, когда против российского финансового сектора вводились те самые «секторальные санкции», они так же дружно буквально топили российские банки. Причём практически все, за исключением как раз Сбербанка, который им тогда, похоже, казался «непотопляемым». Конечно, нельзя забывать, что в прогнозе Fitch речь идёт именно о тех санкциях, которые ещё могут быть приняты. А ведь могут быть и не приняты. Но вполне понятно, что в прогнозе учитывался и весьма сомнительный эффект от санкций, принятых буквально только что. «Противостоять цивилизации Антихриста»: Христиане становятся ключевой миротворческой силой



Напомним, что Министерство финансов США обновило санкционный список в отношении России меньше двух недель назад, 6 апреля 2018 года. Тогда в список вошли ряд российских бизнесменов и российских компаний. Так, в чёрный список был добавлен миллиардер Олег Дерипаска и компания «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций), а также Андрей Костин, глава одного из ведущих российских банков, ВТБ. Сам же банк при этом, впрочем, не тронули.



Мы обязаны надолго запомнить, что было после этого. «Пятница, 13-е» началась с ракетного удара по Сирии, у которого были в чём-то разрушительные, а в чём-то и вовсе необъяснимые последствия, которые кто-то из историков уже успел сравнить со «странной войной». И было ещё полное безразличие фондовых и валютных рынков, словно биржевиков кто-то предупредил, что именно так всё и будет. Только Израиль продолжает упираться и опять пытается отбомбить Сирию. Но это уже, кажется, отклики конфликта, которому пока ещё просто нет конца и края.



В России первая реакция на санкции от 6 апреля была крайне нервной, хотя падение и рубля, и котировок акций было остановлено уже на третьей торговой сессии. Масштабной девальвации рубля удалось пока избежать, крах рынка акций так и не случился. Быть может, тоже пока, хотя эффективность и санкций, и ударов, подобных тому, что был нанесён 13 апреля, уже и в самих США, и уж тем более, в ЕС вызывает очень большие сомнения. И хотя существенных финансовых потерь России избежать всё же не удалось, они всё же в основном носят скорее виртуальный, чем реальный характер. Конкретные убытки придётся теперь считать не раньше, чем по итогам года. Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью...



Похоже, российским банкам, давно и успешно интегрированным в мировую финансовую систему, просто подали своеобразный сигнал – адаптируйтесь. Открывайте филиалы, сами превращайтесь в чьи-то отделения, подразделения и филиалы, перебирайтесь в офшоры, платите западным посредникам. На минимальный процент больше уже не рассчитывайте, но если не будете сильно выбиваться из общего тренда, вас, может быть, всерьёз и не тронут.



По сути, речь идёт о том, что России снова придётся платить. Как она платит везде и всюду: и за расчёты в долларах, и за право свободно продавать по беспардонно заниженной цене свои же бесценные ресурсы, и в конце концов, за право хоть как-то защитить собственного производителя. И если платит Россия, это значит, что платят отнюдь не наши банки – те легко и непринуждённо перекинут бремя платежей на своих простых вкладчиков. И будут ещё при этом плакаться всем в жилетку, как делали это уже в период «секторальных» санкций, адресованных нашему финансовому сектору. Что ж, возможно и зачистка, но зачистка как раз от безмерного стремления очень многих банков взять и скупить всё и вся, будь то неликвидные активы или "отравленные" невозвратные долги.



Возвращаясь к прогнозу агентства Fitch, отметим, что он не долгосрочный, а рассчитан, как отмечается в самом прогнозе, «только на первое время». И в том случае, если российские банки продолжат взаимодействовать с компаниями, попавшими в санкционные списки от 6 апреля, им это может повредить в будущем. Поэтому риск для банков не исключён. «Без государственной поддержки банкам может быть трудно снизить свои риски в связи с санкциями», — отметили по этому поводу в агентстве. Итак, банки могут спать спокойно. Но недолго. В рейтинговом агентстве не видят в новых санкциях угрозы российским банкам. Пока.Прогноз международного рейтингового агентства Fitch относительно перспектив российских банков немало озадачил даже специалистов. Он, разумеется, отнюдь не позитивный, но и откровенно негативным его назвать язык не поворачивается. Впрочем, не надо забывать, что речь в данном случае не идёт о снижении или повышении тех или иных рейтингов, почему и конкретики в самом прогнозе не так много, ка обычно. И всё же, в соответствии с прогнозом Fitch, новые американские санкции если и будут введены, то не окажутся фатальными для российских банков. В прогнозе даже уточняется, что российские банки справятся с санкциями, поскольку у них есть достаточное залоговое обеспечение для покрытия возможных убытков по кредитам компаний из «чёрного» списка.Агентство Fitch в своём прогнозе оценило рейтинги Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Альфа-банка и некоторых других. На взгляд специалистов агентства, наибольшим рискам сейчас подвержен отнюдь не ВТБ, руководитель которого числится одним из фигурантов уже в списке от 6 апреля. Сильнее всех рискует Сбербанк, о проблемах которого с котировками на биржах, а также взаимоотношениях с компаниями и банками из «списка 6 апреля» в Topwar.ru уже написано, причём не раз (см. например, тут и тут).Риски российских банков в агентстве справедливо связывают с тем, что многие банки так или иначе будут вынуждены иметь дело с кредитованием или обращением ценных бумаг компаний и лиц, уже попавших под санкции. Так, если тот же Сбербанк даже от секторальных санкций был защищён достаточно надёжно, то сейчас, при проведении достаточно большого числа операций с фигурантами санкционных списков, может уже и сам оказаться под санкциями. Впрочем, поскольку в мировой экономике сейчас очень и очень многое связано между собой, всё это может ударить уже и по американским компаниям и банкам. И выбираться из-под санкций, не исключено, придётся и «нашим» и «не нашим» уже сообща.По сравнению со Сбербанком, у которого в зоне риска, по оценке Fitch, могут оказаться до 11 млрд долл, потенциальные риски ВЭБ, Совкомбанка и Московского кредитного банка смотрятся намного скромнее, не превышая 10 процентов их активов. Дополнительные риски этих кредитных организаций связаны с невозможностью оперативно сбросить сомнительные активы. Продажа или перевод их в параллельные структуры потребует не только времени, но и очень серьёзных затрат, что опять же существенно повышает риски.Многие эксперты сегодня сходятся в том, что само агентство Fitch принимает на себя немалые риски в связи с достаточно оптимистичным прогнозом в отношении российских банков. Однако они не учитывают, что рейтинговое агентство, делая прогноз, рискует всё же в несколько меньшей степени, чем те, кто этому прогнозу следует. А основанием для прогноза Fitch мог во многом стать опыт ещё 2014 года, когда российским ответом на секторальные санкции стала масштабная реорганизация национального банковского сектора, которую сейчас только ещё завершает Центробанк. Либеральные экономисты называют её не иначе, как зачисткой, и к тому же сетуют на «ползучую национализацию банков», не принимая во внимание тот факт, что авторов рейтинга вообще-то не интересует, кто является собственником банков. Их волнуют лишь голые цифры: что у банков в активах и пассивах, а также насколько достаточны и ликвидны остатки средств на счетах. А с этим, благодаря усилиям нашего Центробанка, у большинства российских кредитных организаций сейчас всё в порядке.Поэтому вряд ли стоит сомневаться, что вслед за Fitch с умеренно-позитивными оценками перспектив российской финансовой системы выступят и другие рейтинговые агентства. И теперь уже не так важно, что несколько лет назад, когда против российского финансового сектора вводились те самые «секторальные санкции», они так же дружно буквально топили российские банки. Причём практически все, за исключением как раз Сбербанка, который им тогда, похоже, казался «непотопляемым». Конечно, нельзя забывать, что в прогнозе Fitch речь идёт именно о тех санкциях, которые ещё могут быть приняты. А ведь могут быть и не приняты. Но вполне понятно, что в прогнозе учитывался и весьма сомнительный эффект от санкций, принятых буквально только что.Напомним, что Министерство финансов США обновило санкционный список в отношении России меньше двух недель назад, 6 апреля 2018 года. Тогда в список вошли ряд российских бизнесменов и российских компаний. Так, в чёрный список был добавлен миллиардер Олег Дерипаска и компания «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций), а также Андрей Костин, глава одного из ведущих российских банков, ВТБ. Сам же банк при этом, впрочем, не тронули.Мы обязаны надолго запомнить, что было после этого. «Пятница, 13-е» началась с ракетного удара по Сирии, у которого были в чём-то разрушительные, а в чём-то и вовсе необъяснимые последствия, которые кто-то из историков уже успел сравнить со «странной войной». И было ещё полное безразличие фондовых и валютных рынков, словно биржевиков кто-то предупредил, что именно так всё и будет. Только Израиль продолжает упираться и опять пытается отбомбить Сирию. Но это уже, кажется, отклики конфликта, которому пока ещё просто нет конца и края.В России первая реакция на санкции от 6 апреля была крайне нервной, хотя падение и рубля, и котировок акций было остановлено уже на третьей торговой сессии. Масштабной девальвации рубля удалось пока избежать, крах рынка акций так и не случился. Быть может, тоже пока, хотя эффективность и санкций, и ударов, подобных тому, что был нанесён 13 апреля, уже и в самих США, и уж тем более, в ЕС вызывает очень большие сомнения. И хотя существенных финансовых потерь России избежать всё же не удалось, они всё же в основном носят скорее виртуальный, чем реальный характер. Конкретные убытки придётся теперь считать не раньше, чем по итогам года.Похоже, российским банкам, давно и успешно интегрированным в мировую финансовую систему, просто подали своеобразный сигнал – адаптируйтесь. Открывайте филиалы, сами превращайтесь в чьи-то отделения, подразделения и филиалы, перебирайтесь в офшоры, платите западным посредникам. На минимальный процент больше уже не рассчитывайте, но если не будете сильно выбиваться из общего тренда, вас, может быть, всерьёз и не тронут.По сути, речь идёт о том, что России снова придётся платить. Как она платит везде и всюду: и за расчёты в долларах, и за право свободно продавать по беспардонно заниженной цене свои же бесценные ресурсы, и в конце концов, за право хоть как-то защитить собственного производителя. И если платит Россия, это значит, что платят отнюдь не наши банки – те легко и непринуждённо перекинут бремя платежей на своих простых вкладчиков. И будут ещё при этом плакаться всем в жилетку, как делали это уже в период «секторальных» санкций, адресованных нашему финансовому сектору. Что ж, возможно и зачистка, но зачистка как раз от безмерного стремления очень многих банков взять и скупить всё и вся, будь то неликвидные активы или "отравленные" невозвратные долги.Возвращаясь к прогнозу агентства Fitch, отметим, что он не долгосрочный, а рассчитан, как отмечается в самом прогнозе, «только на первое время». И в том случае, если российские банки продолжат взаимодействовать с компаниями, попавшими в санкционные списки от 6 апреля, им это может повредить в будущем. Поэтому риск для банков не исключён. «Без государственной поддержки банкам может быть трудно снизить свои риски в связи с санкциями», — отметили по этому поводу в агентстве. Итак, банки могут спать спокойно. Но недолго. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 42 Источник Похожие новости Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи Телеграм-шоу: борьба с терроризмом или репутацией? Севастополь и... пустота

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