FISU предложила профинансировать участие сборной Украины в Универсиаде-2019

Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин сообщил, что организация предложила профинансировать участие сборной Украины в зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдёт в Красноярске.

«Всегда полезно поговорить с теми, кто хорошо разбирается в сложной ситуации, а вопрос об участии Украины в Красноярске-2019 именно таков. Министерство спорта Украины отказалось финансировать сборную Украины и выступило против её участия в Универсиаде. FISU предложила профинансировать команду и ждёт ответа от Украинской национальной федерации студенческого спорта», — приводит слова Матицына Inside The Games.

Он отметил, что в FISU сожалеют о такой позиции украинского правительства относительно участия команды в Универсиаде.

«Неуместно заставлять спортсменов страдать из-за политической проблемы, особенно когда международные спортивные соревнования могут многое сделать для содействия миру и взаимопониманию», — добавил функционер.

Зимняя Универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске 2—12 марта.

Ранее сообщалось, что сборная Украины может пропустить Универсиаду в Красноярске из-за финансовых проблем.