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FISU предложила профинансировать участие сборной Украины в Универсиаде-2019
16 декабря 2018, 23:39 • 31 • Украина
Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин сообщил, что организация предложила профинансировать участие сборной Украины в зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдёт в Красноярске.
РИА Новости
«Всегда полезно поговорить с теми, кто хорошо разбирается в сложной ситуации, а вопрос об участии Украины в Красноярске-2019 именно таков. Министерство спорта Украины отказалось финансировать сборную Украины и выступило против её участия в Универсиаде. FISU предложила профинансировать команду и ждёт ответа от Украинской национальной федерации студенческого спорта», — приводит слова Матицына Inside The Games.
Он отметил, что в FISU сожалеют о такой позиции украинского правительства относительно участия команды в Универсиаде.
«Неуместно заставлять спортсменов страдать из-за политической проблемы, особенно когда международные спортивные соревнования могут многое сделать для содействия миру и взаимопониманию», — добавил функционер.
Зимняя Универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске 2—12 марта.
Ранее сообщалось, что сборная Украины может пропустить Универсиаду в Красноярске из-за финансовых проблем.
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