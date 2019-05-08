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Фишинг, вирусы и атаки: Хакеры смогли "умыкнуть" $40 млн у крупнейшей криптовалютной биржи

08 мая 2019, 15:54  •  86 • В мире
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж - гонконгская Binance сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тысяч биткойнов (более $40 млн). Хакеры использовали фишинг, вирус и различные атаки, чтобы "умыкнуть" деньги.
Стало известно о том, что хакерам удалось взломать одну из крупнейших криптовалютных бирж. С площадки гонконгской Binance злоумышленники "увели" 7 тысяч биткойнов. По курсу на сегодняшний день это свыше 40 миллионов долларов.
Информацию о взломе биржа разместила на своём сайте. Отмечается, что серьёзную уязвимость в безопасности системы администрация криптобиржи обнаружила накануне, во вторник. У хакеров оказался доступ к прикладному программному интерфейсу пользователей, а также кодам и другим важным данным. Как сообщают сотрудники СБ, опираясь на внутреннее расследование, у злоумышленников был свой план.
"Хакеры использовали различные методы, включая фишинг и вирусы, - говорится в сообщении. - 7 тысяч биткойнов они вывели за одну транзакцию".
Согласно данным, хакеры получили доступ только к "горячим кошелькам", однако прочие активы компании не пострадали. Сообщается, что теперь все операции с финансами приостановили как минимум на неделю для расследования инцидента.

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