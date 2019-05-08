Фишинг, вирусы и атаки: Хакеры смогли "умыкнуть" $40 млн у крупнейшей криптовалютной биржи

Стало известно о том, что хакерам удалось взломать одну из крупнейших криптовалютных бирж. С площадки гонконгской Binance злоумышленники "увели" 7 тысяч биткойнов. По курсу на сегодняшний день это свыше 40 миллионов долларов.

Информацию о взломе биржа разместила на своём сайте. Отмечается, что серьёзную уязвимость в безопасности системы администрация криптобиржи обнаружила накануне, во вторник. У хакеров оказался доступ к прикладному программному интерфейсу пользователей, а также кодам и другим важным данным. Как сообщают сотрудники СБ, опираясь на внутреннее расследование, у злоумышленников был свой план.

"Хакеры использовали различные методы, включая фишинг и вирусы, - говорится в сообщении. - 7 тысяч биткойнов они вывели за одну транзакцию".

Согласно данным, хакеры получили доступ только к "горячим кошелькам", однако прочие активы компании не пострадали. Сообщается, что теперь все операции с финансами приостановили как минимум на неделю для расследования инцидента.