Автор финского издания HBL Клаус Монтонен указал на признаки приближающегося противостояния. При этом он разбил популярный на Западе тезис, что причиной тому является Россия. По его мнению, все обстоит иначе: Россию подталкивают на роль сателлита Китая, в то время как США и страны НАТО наращивают свое вооружение.

В финском издании HBL объяснили, по чему можно проследить признаки приближающегося глобального противостояния. Обозреватель Клаус Монтонен отмечает, что по цифрам, которые сейчас тратятся странами на вооружение, можно сделать определенные выводы.

В частности, указывает он, несмотря на то, что Россию представляют на Западе как угрозу, это неверное представление. В плане вооружения США и страны блока НАТо тратят в разы больше, чем Россия.

Так, объясняет он, США тратят на военные расходы в 13 раз больше средств, чем Россия (а НАТО — в 18 раз больше). В четыре раза больше, чем Россия на "оборонку" тратит и Китай.

Не исключено, указывает финский автор, что ситуация в реальности совсем не такая, как это описывают в медиа.

"США и НАТО, которые ведут себя все более агрессивно, подталкивают Россию на незавидную позицию сателлита Китая", - полагает он.

Журналист указывает, что и Финляндия не осталась в стороне от общего западного тренда. Из-за закупки истребителей финны в следующем могут оказаться в списке европейских стран, которые в процентном соотношении больше всех увеличили расходы на оборону.

В итоге, добавляет автор, все может привести не к миру, как это провозглашают политики, а к войне.