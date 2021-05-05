|
Финский журналист о признаках глобальной войны: Угроза идет не от России
05 мая 2021, 23:20 • 15 • В мире
Автор финского издания HBL Клаус Монтонен указал на признаки приближающегося противостояния. При этом он разбил популярный на Западе тезис, что причиной тому является Россия. По его мнению, все обстоит иначе: Россию подталкивают на роль сателлита Китая, в то время как США и страны НАТО наращивают свое вооружение.
В финском издании HBL объяснили, по чему можно проследить признаки приближающегося глобального противостояния. Обозреватель Клаус Монтонен отмечает, что по цифрам, которые сейчас тратятся странами на вооружение, можно сделать определенные выводы.
В частности, указывает он, несмотря на то, что Россию представляют на Западе как угрозу, это неверное представление. В плане вооружения США и страны блока НАТо тратят в разы больше, чем Россия.
Так, объясняет он, США тратят на военные расходы в 13 раз больше средств, чем Россия (а НАТО — в 18 раз больше). В четыре раза больше, чем Россия на "оборонку" тратит и Китай.
Не исключено, указывает финский автор, что ситуация в реальности совсем не такая, как это описывают в медиа.
"США и НАТО, которые ведут себя все более агрессивно, подталкивают Россию на незавидную позицию сателлита Китая", - полагает он.
Журналист указывает, что и Финляндия не осталась в стороне от общего западного тренда. Из-за закупки истребителей финны в следующем могут оказаться в списке европейских стран, которые в процентном соотношении больше всех увеличили расходы на оборону.
В итоге, добавляет автор, все может привести не к миру, как это провозглашают политики, а к войне.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 апреля 2021, 18:50
|
01 мая 2021, 01:05
|
05 мая 2021, 06:50
|
02 мая 2021, 17:25
|
04 мая 2021, 20:45
|
01 мая 2021, 16:40
|
04 мая 2021, 07:00